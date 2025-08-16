Des indicateurs et la rencontre Trump-Poutine en ligne de mire

La Bourse de Paris évolue en hausse vendredi 15 août, dans l'attente d'une série d'indicateurs économiques aux États-Unis et avant la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine.

L'indice vedette de la Bourse de Paris avançait de 55,73 points (+0,71%) à 7.926,07 points vers 10h30. La veille, le CAC 40 a avancé de 65,37 points (+0,85%), pour s'établir à 7.870,34 points à la clôture.

La hausse des marchés d'actions est "nourrie par l'optimisme autour de la publication des ventes au détail aux États-Unis" attendue à 14h30 (heure de Paris), souligne John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Cet indice permettra aux investisseurs de prendre le pouls du consommateur américain, moteur de la croissance de la première économie mondiale.

La production industrielle en juillet sera publiée à 15h15 puis à 16h00, ce sera au tour de l'estimation préliminaire pour août de la confiance des consommateurs, aux États-Unis également.

Les investisseurs attendent aussi de connaître l'issue de la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui débute vendredi 15 août en Alaska.

