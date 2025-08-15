France

Un Fonds d'urgence sur les vignobles de l'Aude sinistrés par le feu

Dans le village viticole de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, en partie brûlé par l'incendie de la semaine dernière, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard a annoncé jeudi 14 août un fonds d'urgence de huit millions d'euros pour les agriculteurs sinistrés, en majorité des viticulteurs, et exprimé "la solidarité nationale" à l'égard des Corbières " balafrées" par le feu.

Photo : AFP/VNA/CVN

En bordure du village, où une habitante a trouvé la mort dans l'incendie, des vignes calcinées et d'autres épargnées par le feu s'étendent au pied de la colline recouverte de cendres.

Le feu d'une ampleur exceptionnelle a parcouru 16.000 hectares, dont 13.000 ont brûlé, détruit 36 maisons ainsi qu'une vingtaine de hangars agricoles et dévasté 1.000 à 1.500 hectares de vignes, à quelques semaines des vendanges.

Après avoir rencontré élus et viticulteurs sinistrés, la ministre a annoncé "un fonds d'urgence de huit millions d'euros, qui servira à indemniser à la fois les pertes de récoltes, les pertes de fonds, quand la vigne par exemple est détruite, et la destruction de bâtiments et de matériels agricoles".

L'aide au monde agricole, en majorité viticole, sera complétée, a-t-elle dit, par un "dispositif fiscal qui permettra d'exonérer aussi les taxes foncières" et par "une avance de jusqu’à 10.000 euros" par producteur, dont le gouvernement a demandé le versement "dans la prochaine quinzaine".

"Le premier objectif est atteint après cette annonce. Ces 8 millions d'euros sont vitaux pour notre profession et on attend la suite", a réagi Ludovic Roux, président de la chambre d'agriculture de l'Aude à l'issue de la table ronde avec la ministre, à la cave coopérative de Saint-Laurent.

"Situation catastrophique"

"Nous sommes dans une situation catastrophique", estime-t-il, car "beaucoup ont tout perdu". "Les remontées de terrain font état de 1.000 à 1.500 hectares fortement impactés (...) c'est-à-dire avec des pertes de fonds, des pertes de récoltes, des vignes qui ont reçu du produit retardant, qui ont été exposées pendant plusieurs jours à de la fumée", a estimé Jérôme Despey, vice-président de la FNSEA.

"Aider les viticulteurs à se relever de ce drame est une absolue nécessité", a déclaré Mme Genevard, promettant de revenir "avant la fin de l'année pour le temps de la reconstruction".

Photo : AFP/VNA/CVN

"Ce traumatisme (...) marque profondément les populations, les exploitants agricoles, mais au-delà tout le pays", a déclaré la ministre aux élus et aux vignerons, "parce que le sens de la venue du Premier ministre [le 6 août], comme de ma venue, c'est aussi l'expression de la solidarité nationale à l'égard de votre territoire".

"Laboratoire du réchauffement climatique"

Dans ce territoire des Corbières "balafré par l'incendie", Mme Genevard a souhaité que l'Aude devienne un "laboratoire de ce réchauffement climatique qui n’est pas étranger à l’épisode qu’on vient de connaître".

"À l'occasion de ce désastre, il faut qu'on se pose de bonnes questions et qu'on apporte des réponses appropriées", en matière de "choix de cultures, en matière de production, en matière d'activité agricole, en matière d'adduction d'eau", a-t-elle ajouté.

Selon la ministre, il faut "un retour d'expérience pour savoir où ça a brûlé, qu'est-ce qui a brûlé, pourquoi à certains endroits ça n'a pas brûlé, pour qu'on puisse véritablement penser l'avenir". Les viticulteurs mettent en avant le rôle essentiel de coupe-feu joué par les vignes toujours présentes, qui limitent ou stoppent la propagation des incendies.

Statut spécial

"Voir le patrimoine familial partir en fumée, ça fait mal", a confié Baptiste Cabal, président de la cave coopérative "le Cellier des demoiselles", où s'est tenue la réunion. Ce viticulteur a vu "100% des vignes enfumées ou cendrées".

Déjà accablés par des aléas climatiques et économiques, les viticulteurs des Corbières, sinistrés par cette "catastrophe d'une ampleur inédite", selon l'expression de François Bayrou, attendent aussi que l’État accorde un statut spécial au département.

"Ici, on n'est pas dans la Beauce, difficile d'avoir de la rentabilité dans une zone méditerranéenne comme les Corbières, du fait de la sécheresse et du climat. On a besoin d'un accompagnement spécifique. D'une indemnité compensatoire de handicap climatique, comme les zones de montagne bénéficient d'une indemnité compensatoire de handicap naturel dans le cadre de la PAC", plaide M. Roux.

Également présente sur place, la présidente de la région Occitanie Carole Delga a appelé le président Macron à lancer un grand plan national "Occitanie résiliente" d'investissement massif à l'image de "Marseille en grand".

