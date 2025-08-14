Un Espagnol deviendra le premier directeur général non suédois d'IKEA

Le groupe Ingka, holding qui regroupe la plupart des magasins Ikea dans le monde, a annoncé mercredi 13 août se doter d'un nouveau patron, l'Espagnol Juvencio Maeztu, qui prendra ses fonctions le 5 novembre en tant que premier directeur général non suédois à occuper ce poste.

Actuellement directeur général adjoint du groupe, il succédera à Jesper Brodin, qui quitte ses fonctions de DG après huit ans de service et 30 ans dans l'entreprise, souligne le groupe dans un communiqué.

Juvencio Maeztu travaille quant à lui pour Ikea depuis 25 ans et a occupé différents postes. Il a débuté au début des années 2000 comme directeur de magasin en Espagne, précise le communiqué.

"Il est reconnu pour son leadership à la fois audacieux et porteur de sens, ainsi que pour sa solide expérience dans le commerce de détail et la gestion des magasins", est-il encore indiqué.

Il est diplômé d'une licence en économie obtenue à l'Université de Cadix en 1991.

