Un Espagnol deviendra le premier directeur général non suédois d'IKEA

|Photo : AFP/VNA/CVN
Actuellement directeur général adjoint du groupe, il succédera à Jesper Brodin, qui quitte ses fonctions de DG après huit ans de service et 30 ans dans l'entreprise, souligne le groupe dans un communiqué.
Juvencio Maeztu travaille quant à lui pour Ikea depuis 25 ans et a occupé différents postes. Il a débuté au début des années 2000 comme directeur de magasin en Espagne, précise le communiqué.
"Il est reconnu pour son leadership à la fois audacieux et porteur de sens, ainsi que pour sa solide expérience dans le commerce de détail et la gestion des magasins", est-il encore indiqué.
Il est diplômé d'une licence en économie obtenue à l'Université de Cadix en 1991.
AFP/VNA/CVN