Métaux précieux : l'or grimpe après le soutien de la Fed aux baisses des taux

L'or s'est maintenu près de ses plus hauts records lundi 26 août, soutenu par un dollar plus faible et des propos accommodants du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, renforçant les attentes d'une baisse des taux d'intérêt en septembre.