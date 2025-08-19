L'administration Trump envisage d'acquérir la participation de 10% d'Intel

L'administration Trump envisage d'acquérir une participation de 10% dans Intel Corporation afin de soutenir la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis et d'aider à relancer le fabricant de puces en difficulté, ont rapporté lundi 18 août les médias américains.

Des sources proches du dossier, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont déclaré que les discussions portaient notamment sur la conversion de 10,86 milliards de dollars de subventions fédérales récentes en actions Intel. Si cette opération aboutissait, le gouvernement américain deviendrait le principal actionnaire d'Intel.

On ignore encore si cette idée bénéficie d'un large soutien au sein de l'administration, quelle serait la taille exacte de la participation, ou si le gouvernement donnera suite à ce projet.

Des articles publiés dans le New York Times et Bloomberg, citant des sources bien informées, indiquent également qu'il n'est pas certain que l'administration Trump conclue des accords similaires avec d'autres entreprises ayant bénéficié d'un financement au titre de la loi CHIPS and Science Act.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Kush Desai, a refusé de commenter les détails des négociations, affirmant qu'aucun accord ne devait être considéré comme officiel tant qu'il n'avait pas été officiellement annoncé par le gouvernement.

Le département américain du Commerce, qui supervise la loi CHIPS and Science Act, a également refusé de commenter, et Intel n'a pas encore répondu.

Les analystes du secteur ont souligné que, si elle était mise en œuvre, cette proposition constituerait l'une des plus importantes interventions gouvernementales dans une entreprise américaine depuis la crise financière de 2008.

Si les discussions aboutissent à un accord, celui-ci devra être approuvé par le conseil d'administration d'Intel. En outre, la transaction pourrait être contestée par les actionnaires d'Intel ou par d'autres acteurs du secteur.

