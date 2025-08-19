Australie

Google prêt à payer une pénalité de 30 millions d'euros pour pratiques anti-concurrentielles

Google a accepté de payer une pénalité de 30 millions d'euros pour des contrats "anti-concurrentiels" qui visaient à pré-installer uniquement son moteur de recherche sur des téléphones portables commercialisés par deux entreprises australiennes, a annoncé l'autorité locale de la concurrence lundi 18 août.

>> Google va intégrer de la publicité à son moteur de recherche renforcé à l'IA

>> Google propose de créer un podcast IA à partir des résultats d'une recherche

Photo : AFP/VNA/CVN

L'entreprise américaine a coopéré avec la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs et admis avoir conclu des contrats avec les sociétés de télécommunications Telstra et Optus, en vigueur entre décembre 2019 et mars 2021, selon un communiqué de la commission.

En échange de l'installation du seul moteur de recherche de Google sur des téléphones fonctionnant sous Android, les sociétés Telstra et Optus avaient reçu une part des revenus publicitaires liés à son utilisation, d'après la commission. "Google a admis (...) que cela avait probablement eu pour effet de réduire drastiquement la concurrence", de même source.

Google a dit être prêt à payer une pénalité de 30 millions d'euros et la commission a depuis transmis le dossier à la Cour fédérale. Elle doit décider du caractère "approprié" ou non de cette somme, de même source.

"(Toute) conduite qui restreint la concurrence est illégale en Australie parce qu'elle équivaut habituellement à moins de choix, des coûts plus élevés et un moins bon service pour les clients", a exposé la présidente de la commission, Gina-Cass Gottlieb.

Le géant de la tech s'est pour sa part réjoui d'avoir répondu aux préoccupations du régulateur et s'est engagé "à donner aux fabricants d'appareils Android davantage de flexibilité pour (pré-installer) les navigateurs et applications de recherche", a dit un porte-parole de Google.

L'an dernier, Telta et Optus s'étaient engagés devant la justice à ne plus permettre à l'entreprise américaine de favoriser son moteur de recherche, a rapporté la commission.

AFP/VNA/CVN