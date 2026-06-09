Mer Orientale : des chercheurs russes mettent en avant le rôle du droit international

L’Institut d'information scientifique en sciences sociales de l'Académie des sciences de Russie (INION RAS) a organisé le 8 juin une table ronde internationale sur les "Mécanismes juridiques et institutionnels de la coopération interétatique pour garantir la paix et la sécurité en Mer Orientale".

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L’événement a réuni des universitaires de premier plan, des spécialistes du droit international et de jeunes chercheurs venus de Russie, du Vietnam et de plusieurs pays d’Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Les participants ont estimé que la Mer Orientale constituait un espace géostratégique majeur et que la préservation de la sécurité, de la stabilité et de la liberté de navigation dans cette zone avait une incidence directe sur l’architecture mondiale de sécurité ainsi que sur les flux économiques internationaux.

Les universitaires ont réaffirmé leur soutien au règlement pacifique des différends en Mer Orientale par des voies diplomatiques et juridiques, sans recours ni menace de recours à la force, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Ils ont également insisté sur l’importance de préserver la paix et la stabilité régionales, ainsi que la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne, tout en respectant la primauté du droit en mer.

Évoquant le rôle de la CNUDM de 1982 dans le règlement des différends, les intervenants ont souligné qu’elle constituait un cadre juridique international universel régissant les droits souverains, les compétences juridictionnelles et les obligations des États côtiers.

Réaffirmant le rôle central de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans les affaires régionales, ils ont estimé que le bloc continuait de jouer un rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre stratégique, la gestion des conflits et la promotion de la diplomatie préventive.

Dans le contexte actuel, les participants ont appelé à faire évoluer rapidement de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) à un Code de conduite (COC) juridiquement contraignant, efficace et conforme aux principes de la CNUDM de 1982.

Photo : VNA/CVN

Les experts ont adopté une recommandation commune appelant les États riverains de la Mer Orientale à recourir de manière cohérente aux mécanismes de règlement des différends prévus par la CNUDM comme instrument pacifique de délimitation et de gestion des espaces maritimes.

Ils ont également recommandé le lancement de modèles de gouvernance commune dans des domaines tels que la gestion des ressources biologiques transfrontalières, la lutte contre la pollution plastique marine, la recherche et le sauvetage maritimes ainsi que la recherche océanographique conjointe, afin de restaurer la confiance stratégique.

De nombreuses interventions ont par ailleurs salué les efforts constants du Vietnam en faveur de la recherche de solutions aux questions liées à la Mer Orientale.

Selon la professeure Irina Umnova, le Vietnam et la Russie soutiennent tous deux la mise en œuvre cohérente de la DOC et accueillent favorablement les efforts visant à parvenir rapidement à un COC efficace et substantiel. Les deux pays appuient également le renforcement du rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale de l’Asie-Pacifique, notamment à travers la promotion des principes du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN