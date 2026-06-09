Vietnam - Laos : la coopération de défense, pilier des relations spéciales

Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV), vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a reçu, le 9 juin à Hanoï, le général Khamliang Outhakaysone, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Laos, qui accompagnait le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, à l’occasion de sa visite officielle au Vietnam et de sa participation au troisième Forum de l’avenir de l’ASEAN.

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Photo : VNA/CVN

Le général Phan Van Giang a souligné que la coopération en matière de défense entre les deux pays continuait de se développer de manière globale, approfondie et concrète, confirmant son rôle de pilier majeur des relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Concernant les orientations futures, il a proposé de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier entre les hauts responsables, tout en maintenant l’efficacité des mécanismes de coopération existants. Il a également plaidé pour un renforcement de la coopération dans les affaires du Parti et le travail politique au sein des armées.

Il a en outre insisté sur la nécessité de poursuivre leur coordination dans la préparation de plusieurs événements majeurs, notamment la troisième Rencontre d’amitié de défense frontalière Vietnam-Laos, la Rencontre annuelle des ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge, ainsi qu’un exercice conjoint consacré à la réponse aux défis de sécurité non traditionnels.

Le général Phan Van Giang a par ailleurs proposé aux organismes compétents des deux pays de préparer les activités commémoratives du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos et du 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays, qui seront célébrés en 2027 dans le cadre de l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam - Laos.

Le responsable vietnamien a également appelé à poursuivre la coopération étroite dans la recherche et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos.

À cette occasion, Phan Van Giang a invité Khamliang Outhakaysone, ainsi que l’Armée populaire lao et les entreprises de l’industrie de défense du Laos, à participer à la troisième Exposition internationale de défense du Vietnam, prévue en décembre 2026.

De son côté, le général Khamliang Outhakaysone a réaffirmé l’attachement du Laos à l’amitié traditionnelle avec le Vietnam, soulignant que les échanges réguliers entre les dirigeants des deux ministères de la Défense contribuaient activement au renforcement de la coopération bilatérale.

Il a salué les résultats obtenus dans plusieurs domaines, notamment les échanges de délégations de haut niveau, le partage d’informations, les patrouilles conjointes le long de la frontière commune, la formation des ressources humaines ainsi que les opérations de recherche et de rapatriement des restes des soldats vietnamiens.

Il a enfin exprimé le souhait que les deux ministères poursuivent la mise en œuvre effective des accords conclus afin d’approfondir davantage la coopération en matière de défense et de consolider les relations spéciales entre les deux pays.

VNA/CVN