ASEAN - Chine : un partenariat pour la paix et le développement régional

Le vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Dang Hoàng Giang, chef de la délégation vietnamienne, a participé à la 32 e réunion de consultation des hauts fonctionnaires ASEAN - Chine (ACSOC) ainsi qu’à la 26 e réunion des hauts fonctionnaires sur la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (SOM - DOC), tenues les 21 et 22 mai à Kuala Lumpur, en Malaisie.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion ACSOC-32, les pays membres de l’ASEAN ont salué le rôle croissant de la Chine dans la région et sur la scène internationale, qualifiant Pékin de l’un des partenaires les plus dynamiques, complets et étendus de l’organisation régionale.

Les participants ont souligné que l’ASEAN et la Chine constituent aujourd’hui des moteurs majeurs de croissance en Asie. Selon les données présentées lors de la réunion, la croissance du PIB de l’ASEAN devrait atteindre 4,9% en 2025, contre 5 % pour la Chine. Les deux parties demeurent également des partenaires commerciaux et d’investissement de premier plan depuis plusieurs années.

La vice-ministre chinoise des Affaires étrangères Hua Chunying, cheffe de la délégation chinoise auprès de l’ASEAN, a estimé que l’ASEAN figurait parmi les organisations régionales les plus performantes et influentes. Elle a réaffirmé que la Chine considérait l’ASEAN comme une priorité de sa politique de voisinage, soutenait la construction de la Communauté de l’ASEAN ainsi que le rôle central de l’organisation dans l’architecture régionale.

Les discussions ont également mis en avant l’importance de l’année 2026, marquée par le lancement de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 et de ses plans stratégiques, ainsi que par la mise en œuvre du nouveau Plan d’action ASEAN -Chine pour la période 2026-2030. Les deux parties ont estimé qu’une application efficace de ces orientations permettrait de créer des bases solides pour un développement mutuellement bénéfique.

À l’occasion du 50e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) et du cinquième anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique global ASEAN - Chine, les deux parties ont convenu d’organiser plusieurs activités commémoratives et initiatives destinées à approfondir davantage leur coopération.

Face aux évolutions rapides et complexes de la situation internationale, les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue, la confiance mutuelle, la connectivité et la coopération régionale afin d’améliorer la résilience face aux chocs économiques et géopolitiques, tout en contribuant à la paix, à la sécurité et au développement durable dans la région.

La réunion a également passé en revue les résultats du 28e Sommet ASEAN - Chine tenu en octobre 2025. Les parties ont convenu d’accélérer la mise en œuvre du Plan d’action ASEAN-Chine 2026-2030, d’achever rapidement les procédures de ratification du protocole de modernisation de la zone de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA 3.0) et de renforcer la coopération dans les domaines de l’énergie, de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique, du tourisme, des échanges humains ainsi que de la lutte contre la cybercriminalité et les fraudes en ligne.

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Lors de la 26e réunion SOM-DOC, les participants ont réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982).

Les pays de l’ASEAN et la Chine ont salué les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) ainsi que dans les négociations du futur Code de conduite en Mer Orientale (COC). Les efforts du Groupe de travail conjoint ASEAN - Chine chargé de la mise en œuvre du DOC ont également été reconnus, avec l’objectif de parvenir rapidement à un COC substantiel, efficace et conforme au droit international.

Prenant la parole lors des réunions, le vice-ministre des AE Dang Hoàng Giang a souligné que le Vietnam et l’ASEAN attachaient une grande importance au partenariat stratégique global ASEAN - Chine. Il a estimé que cette relation devait contribuer davantage à la paix, à la stabilité et au développement régional, notamment à travers le respect du droit international, de la Charte des Nations unies, du TAC et du multilatéralisme.

Il a également appelé à renforcer les consultations en vue de la signature et de la ratification par la Chine du protocole du Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ). Il a plaidé pour un renforcement de la connectivité terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne afin de favoriser les échanges commerciaux, le tourisme et les contacts entre les peuples.

Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité d’intensifier la coopération face aux défis émergents, notamment en matière de sécurité frontalière, de lutte contre la traite des êtres humains, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, les crimes transnationaux et la cybersécurité.

Concernant la Mer Orientale, il a réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la liberté de navigation et du règlement pacifique des différends conformément au droit international et à l’UNCLOS 1982. Il a également appelé à la mise en œuvre complète et effective du DOC, considéré comme une base essentielle pour les négociations du COC.

En marge des réunions, le vice-ministre Dang Hoàng Giang a rencontré la vice-ministre chinoise des AE Hua Chunying ainsi que Hou Yanqi, cheffe de la délégation chinoise pour les discussions sur le DOC.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coordination étroite afin de mettre en œuvre efficacement les accords et consensus conclus par les hauts dirigeants des deux pays, tout en renforçant les échanges de haut niveau et la coopération concrète dans les domaines du commerce, de l’investissement, des infrastructures, des transports, de l’agriculture et de l’énergie.

Elles ont également échangé leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun et réaffirmé leur détermination à promouvoir l’adoption rapide d’un Code de conduite en Mer Orientale efficace, substantiel et conforme au droit international, en particulier à l’UNCLOS de 1982.

VNA/CVN