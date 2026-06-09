Le Conseil théorique central du Parti exhorté à rechercher les enjeux de l’époque

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé mardi 9 juin au Conseil théorique central du Parti à axer ses recherches sur les nouvelles questions théoriques de l’époque et les enjeux urgents auxquels le pays est confronté.

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Le travail théorique durant la période 2026-2031 doit être plus proactif et incisif. Il ne doit pas se traîner derrière les réalités pour les expliquer, mais doit aller de pair, anticiper les problèmes, approfondir les questions fondamentales et s’attaquer aux goulots d’étranglement, aux nœuds gordiens et aux nouvelles contradictions du développement, afin de fournir des conseils opportuns et efficaces pour la prise des décisions politiques du Parti, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Il a demandé au Conseil théorique central de travailler en étroite coordination avec les organes concernés de promouvoir son rôle de permanencier du comité de pilotage pour le bilan de 100 ans de la direction du Parti (1930-2030) à l’égard de la Révolution vietnamienne et le bilan des 40 ans de mise en œuvre du Programme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme.

Le XIVe Congrès national du Parti a défini d’importantes politiques stratégiques avec la ferme volonté d’atteindre les deux objectifs centenaires : le centenaire de la fondation du Parti en 2030 et celui de la nation en 2045, a-t-il rappelé.

Afin de servir l’action du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat, et de mettre en œuvre les résolutions du XIVe Congrès national du Parti, il a demandé au Conseil théorique central d’approfondir ses recherches sur le socialisme, le modèle et le chemin vers le socialisme au Vietnam dans le contexte mondial changeant, notamment la construction des localités socialistes, la période de transition et les nouveaux facteurs qui se forment dans la réalité, les nouveaux contenus de l’État de droit socialiste, de la démocratie socialiste et de la construction de l’homme vietnamien socialiste…

Selon le plus haut dirigeant vietnamien, comment maximiser le potentiel de l’économie de marché, de libérer toutes les ressources privées, tout en maintenant l’orientation socialiste et en prévenant les inégalités de richesse extrêmes, comment construire une institution facilitatrice du développement dans le cyberespace, comment protéger la souveraineté des données et transformer le Vietnam en un pays technologiquement avancé, prospère et équitable ? autant de questions méritent éclaircissements.

Photo : VNA/CVN

Le Conseil théorique central doit se pencher sur les questions sur le modèle de développement du Vietnam dans la nouvelle ère ; les institutions pour un développement rapide et durable, la gouvernance nationale moderne et facilitatrice ; l’autonomie stratégique liée à l’intégration internationale ; l’impact combiné de la transformation numérique, de la transition écologique, de la transition énergétique, de la transformation structurelle, des ressources humaines et de la gouvernance ; la force globale du pays, le soft power du Vietnam ; les nouvelles formes de concurrence et de conflit ; et les expériences de développement internationales, a-t-il suggéré.

Le Conseil théorique central doit accorder plus d’attention à la recherche sur l’éthique de la gouvernance, la culture de la gouvernance et le contrôle du pouvoir dans le contexte où le Parti communiste du Vietnam est le parti dirigeant et au pouvoir, a-t-il poursuivi.

Il est nécessaire d’identifier clairement de nouvelles normes concernant la responsabilité en matière d’exemplarité, l’intégrité, l’esprit de service, la discipline, la reddition de comptes, la relation entre le pouvoir et la responsabilité, et entre la direction et le service du peuple, contribuant ainsi à édifier un Parti vraiment sain et puissant, à la hauteur des exigences de la direction du pays dans la nouvelle ère, a-t-il ajouté.

Pour répondre à cette exigence, le Conseil théorique central doit renouveler ses méthodes d’organisation, de recherche théorique et de synthèse de la réalité ; investir de manière appropriée dans le travail théorique du Parti ; et promouvoir l’application des technologies numériques, de l’intelligence artificielle et du big data pour améliorer ses capacités d’analyse, de prévision et de conseil, a-t-il souligné.

VNA/CVN