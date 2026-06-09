Hanoï et Luang Prabang : unies par le patrimoine, tournées vers l'avenir

À l’occasion de sa participation au 3 e Forum de l’avenir de l’ASEAN et à la Conférence des dirigeants des villes aséaniennes, Bounleua Sinxayvoravong, président du Comité d’administration provincial de Luang Prabang (Laos), a accordé une interview au Courrier du Vietnam . Il livre sa vision d'une communauté régionale centrée sur le bien-être de ses citoyens et détaille les ambitions de coopération bilatérale avec la capitale vietnamienne.

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L’un des éléments du thème du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026 est la "priorité sur l'humain". Quelle est votre appréciation de ce thème ?

Le Forum de l'avenir de l'ASEAN est une excellente initiative stratégique officiellement annoncée par le Premier ministre Pham Minh Chinh (lors du 43e Sommet de l'ASEAN à Jakarta, en Indonésie, en septembre 2023, ndlr). C'est une très bonne opportunité pour les dirigeants de l'ASEAN de se réunir, de dialoguer et d'exprimer leur vision à long terme pour la région à l'horizon 2040, 2050 ou au-delà. Les pays de l'ASEAN doivent œuvrer collectivement pour que notre région et notre communauté deviennent meilleures, en partageant les bénéfices de la croissance afin d'élever le niveau de vie de nos populations.

Ce choix de placer les citoyens au cœur des débats constitue une véritable avancée pour les pays membres car la mission fondamentale de tous les gouvernements est d'œuvrer pour le bien-être et l'amélioration des conditions de vie de leurs citoyens. Quelles que soient les politiques ou les plans de développement que nous élaborons, ils doivent impérativement intégrer et prioriser l'intérêt des populations - qu'il s'agisse des citoyens de chaque pays ou de l'ensemble de la communauté de l'ASEAN.

Quel regard portez-vous sur la rencontre que vous avez eue le 8 juin avec le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang ?

La rencontre du 8 juin entre Vu Dai Thang et les dirigeants de plusieurs villes de l'ASEAN a été d'une grande importance. J'ai particulièrement apprécié son discours d'ouverture qui a mis en lumière de nombreux défis partagés auxquels la plupart de nos villes sont actuellement confrontées à l'ère de la transformation digitale. Plus précisément, il a abordé la manière dont nous pouvons exploiter l'intelligence artificielle comme un outil pour améliorer la gouvernance urbaine et le bien-être de la population. Dans ce contexte, renforcer la coopération et l'échange d'expériences entre les villes est crucial, car cela nous permet d'apprendre les uns des autres pour mieux servir nos concitoyens.

Quelles sont les perspectives de coopération entre Hanoï et Luang Prabang ?

Lors de la réunion avec Vu Dai Thang et la délégation de Hanoï, nous avons établi que la préservation du patrimoine architectural et culturel constituerait l'un des piliers majeurs de la coopération entre la ville de Hanoi et la province de Luang Prabang. Luang Prabang étant une ville classée au patrimoine mondial, nous visons à nous soutenir mutuellement pour optimiser nos efforts de conservation.

En ce qui concerne le tourisme, j'ai soulevé un point avec M. Thang. Actuellement, le flux de touristes vietnamiens à Luang Prabang reste modeste par rapport à celui des autres pays de la région. Cependant, nous disposons d'un immense potentiel pour élargir notre coopération et intensifier les flux touristiques bidirectionnels entre Hanoï (et le Vietnam en général) et Luang Prabang. Cela contribuera de manière significative à stimuler la croissance économique et à améliorer les conditions de vie des habitants des deux villes.

Comment évaluez-vous les relations entre le Vietnam et le Laos, notamment sur le plan économique, et plus particulièrement dans le secteur du tourisme ?

Les relations entre nos deux pays sont très spéciales, de nombreux domaines prioritaires ayant déjà été définis par nos Partis et gouvernements respectifs. Le tourisme s'impose comme une composante vitale de cette coopération économique - il ne s'agit pas seulement d'échanges culturels, mais aussi d'un moteur de croissance, et le potentiel reste vaste. Le niveau de vie de la population vietnamienne s'étant nettement amélioré, l'envie de voyager et de visiter le Laos est de plus en plus forte.

Pour concrétiser ce potentiel, les deux gouvernements doivent faciliter les procédures afin de garantir des déplacements fluides et aisés entre les deux nations. Nous devons renforcer la connectivité, non seulement par les liaisons aériennes, mais aussi par voie routière. Pour Luang Prabang spécifiquement, je souhaite voir s'établir de meilleures liaisons routières avec les provinces vietnamiennes de Diên Biên et de Son La (Nord), afin de permettre aux visiteurs de se rendre plus facilement à Luang Prabang par la route.

Propos recueillis par Bùi Phuong/CVN