Ouverture du 3e Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026 à Hanoï

Le Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026 ( ASEAN Future Forum - AFF 2026) se tient à Hanoï les 9 et 10 juin, sous le thème "Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et approche centrée sur le peuple". Environ 600 délégués y participent.

>> Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 : un nouvel élan pour les relations Vietnam - Timor-Leste

>> Forum de l'avenir de l'ASEAN : le Vietnam réaffirme sa position stratégique dans la région

Le matin du 9 juin 2026, le troisième Forum de l'avenir de l'ASEAN (AFF) s'est ouvert à Hanoi. Le Premier ministre Lê Minh Hưng, aux côtés du Premier ministre lao Sonexay Siphandone, du Premier ministre cambodgien Hun Manet, du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul et du Premier ministre timorais Kay Rala Xanana Gusmão, a assisté à la session d'ouverture.

Initiative du Vietnam annoncée lors du Sommet de l'ASEAN en 2023, l'AFF a vu, au cours de ses deux premières éditions en 2024 et 2025, nombre de ses idées et propositions être intégrées dans les documents officiels des Sommets de l'organisation tenus les mêmes années. Cela démontre que l'AFF ne se limite pas à un simple espace d'échanges académiques, mais qu'il apporte un soutien concret aux processus officiels de l'ASEAN, contribuant ainsi à façonner l'avenir du bloc et à dynamiser la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires.

L'AFF 2026 a rassemblé plus de 600 délégués en présentiel, parmi lesquels de nombreux hauts dirigeants, ministres et représentants des pays de l'ASEAN et de ses partenaires, ainsi que des responsables d'organisations régionales et internationales, d'entreprises et de localités vietnamiennes et étrangères. La session d'ouverture a été marquée par la présence des Premiers ministres lao Sonexay Siphandone, cambodgien Hun Manet, thaïlandais Anutin Charnvirakul, timorais Kay Rala Xanana Gusmão et du secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn.

Instaurer la confiance et élargir la coopération

S'exprimant lors de la session d'ouverture, le Premier ministre Lê Minh Hưng a affirmé que l'ASEAN se trouve à un tournant décisif de son développement, au moment même où les règles fondamentales de l'économie, de la technologie et de la puissance mondiales sont en train d'être redéfinies.

Le chef du gouvernement a souligné qu'après près de 60 ans de développement, le plus grand succès de l'ASEAN ne réside pas seulement dans sa dimension démographique de près de 700 millions d'habitants ou son statut de centre de croissance parmi les plus dynamiques au monde. Il réside avant tout dans sa capacité à surmonter les divergences, à instaurer la confiance et à élargir la coopération pour devenir une communauté solidaire, résiliente et unie dans la diversité.

Sur la voie de la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045, le Premier ministre a proposé que l'organisation vise trois dimensions stratégiques.

Premièrement, l'ASEAN ne doit pas seulement suivre les tendances mondiales, mais elle doit activement contribuer à les façonner.

Deuxièmement, l'ASEAN ne doit pas seulement être un centre de production, mais elle doit devenir un pôle d'innovation. Selon le Premier ministre, les avantages liés à la main-d'œuvre et à la position géographique ont fait de l'ASEAN un maillon crucial de la chaîne d'approvisionnement mondiale ; cependant, à l'ère du numérique, l'avenir n'appartient pas aux économies qui se contentent de produire, mais à celles qui savent innover.

Troisièmement, l'ASEAN ne doit pas seulement être une communauté d'États, mais elle doit devenir une véritable communauté axée sur ses citoyens. Le Premier ministre Lê Minh Hưng a estimé que l'objectif ultime de toute stratégie de développement ne réside pas dans les chiffres de la croissance, mais bien dans l'amélioration de la qualité de vie de la population.

Le Premier ministre Lê Minh Hưng a souligné que la plus grande valeur démontrée par l'ASEAN au monde, au cours de ces six dernières décennies, réside dans le fait que les différences ne mènent pas à la division, que l'unité n'annule pas la diversité et que l'intégration ne dissout pas l'identité. Durant les décennies à venir, l'ASEAN doit continuer de prouver qu'une communauté solidaire et résiliente est pleinement capable de contribuer activement à façonner la paix, la coopération et le développement dans la région comme dans le monde.

Réaffirmant que l'avenir du Vietnam est indissociable de celui de l'ASEAN, le Premier ministre Lê Minh Hưng a assuré que le pays continuerait d'avancer aux côtés de l'organisation avec l'aspiration de bâtir l'avenir, contribuant ainsi à l'édification d'une région de paix, de stabilité et de prospérité.

Rassemblement de l'intelligence, de la vision et des initiatives

S'exprimant lors de l'allocution de bienvenue, le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a précisé qu'en organisant le Forum de l'avenir de l'ASEAN, le Vietnam souhaite créer, de concert avec les partenaires internationaux de l'intérieur comme de l'extérieur de la région, un espace de dialogue ouvert, substantiel et tourné vers l'avenir. Ce forum se veut un lieu de rassemblement de l'intelligence, de la vision et des initiatives des décideurs politiques, des universitaires, des entreprises, des citoyens de l'ASEAN et des partenaires internationaux, afin d'unir leurs forces pour l'édification d'une Communauté de l'ASEAN forte et résiliente.

Le ministre a indiqué que le forum de cette année était structuré de manière à concentrer les débats sur les enjeux cruciaux et urgents, de premier plan pour l'ASEAN d'aujourd'hui et de demain. Les délégués ont l'occasion d'échanger et de recueillir les analyses de responsables officiels et d'experts sur des thématiques d'une importance stratégique à long terme, allant du renforcement de la solidarité, de la résilience et de l'autonomie stratégique à la prévention des conflits, tout en abordant des sujets d'actualité brûlants tels que la transformation des modèles de croissance, la sécurité énergétique, l'intelligence artificielle et les technologies financières.

"Une ASEAN solidaire, résiliente, dynamique, innovante et centrée sur le citoyen sortira plus forte de chacun des efforts déployés par ses États membres. C’est là également l’aspiration commune des dirigeants et des peuples de l’ASEAN. C’est d’ailleurs dans cet esprit que le forum d’aujourd’hui est organisé", a souligné le ministre Lê Hoài Trung.

Évaluant le thème de l'AFF 2026, le Premier ministre cambodgien Hun Manet a estimé qu'il reflétait fidèlement les exigences urgentes de la région, dans un contexte où le monde est confronté à de profondes mutations en matière de sécurité, d'économie et de développement.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, l'ASEAN doit porter un regard lucide sur les défis actuels qui pèsent sur la paix, la stabilité et la croissance, afin de définir les mesures appropriées pour renforcer la coopération régionale. Il a souligné que ce Forum constituait une opportunité cruciale pour les pays d'échanger en toute franchise, d'évaluer les questions émergentes et de rechercher ensemble des solutions pratiques pour l'avenir de l'ASEAN.

S'exprimant lors du forum, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a estimé que l'AFF était devenue une plateforme essentielle permettant aux pays d'échanger leurs points de vue et de rechercher ensemble des approches communes pour relever les nouveaux défis régionaux et mondiaux.

Rappelant le rôle du Laos en tant que président de l'ASEAN en 2024, le Premier ministre Sonexay Siphandone a indiqué qu'il avait alors souligné l'importance de renforcer la solidarité et l'unité face aux défis communs. À ce jour, cela demeure une tâche impérative pour l'ASEAN.

Équilibre stratégique et rôle central

Prenant la parole lors de la séance d'ouverture, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a constaté que l'ASEAN se trouve à un tournant crucial, marqué par une fragmentation croissante du monde, une intensification de la compétition stratégique, de multiples perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, un développement technologique à une vitesse sans précédent et un changement climatique qui continue d'exercer des pressions de plus en plus fortes sur les nations. Selon le Premier ministre Anutin Charnvirakul, ces mutations représentent à la fois des défis pour l'ASEAN et des opportunités permettant à la région d'affirmer son rôle et son statut dans un contexte international en profonde mutation.

Le Premier ministre thaïlandais a estimé que, pendant que de nombreuses régions du monde traversent des périodes d'instabilité et de bouleversements, l'ASEAN a le potentiel de devenir l'une des zones les plus stables de la planète, tout en s'imposant comme une destination attractive pour les flux d'investissements à la recherche d'un environnement de développement sûr et fiable.

Le Premier ministre du Timor-Leste, Xanana Gusmão, a participé pour la première fois au Forum de l'avenir de l'ASEAN en tant que membre officiel de l'organisation, marquant ainsi une étape particulièrement importante.

Dans un contexte mondial marqué par l'augmentation des conflits, les tensions géopolitiques, les défis posés au droit international et le développement rapide de l'intelligence artificielle (IA), le Premier ministre Xanana Gusmão a estimé que l'ASEAN continuait de s'imposer comme un modèle de dialogue, de coopération et de capacité à concilier les différences. Selon le Premier ministre timorais, c'est précisément cette diversité historique, culturelle et institutionnelle qui constitue une source de force permettant à l'ASEAN de maintenir la paix et la stabilité dans la région.

M. Xanana Gusmão a appelé l'ASEAN à faire preuve de solidarité, à défendre le droit international et à porter la voix de la paix dans un monde de plus en plus polarisé. Les principes fondamentaux tels que le respect de la souveraineté, le consensus, le règlement pacifique des différends et le rôle central de l'ASEAN doivent continuer d'être préservés et valorisés.

Texte : Bùi Phuong/CVN

Photos : Duong Giang - An Dang/VNA/CVN