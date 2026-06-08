Le Vietnam et la Thaïlande renforcent leur coopération parlementaire

Le Vietnam attache toujours de l’importance et accorde la priorité au développement de l’amitié et de la coopération multiforme avec la Thaïlande, a déclaré le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, en rencontrant le 8 juin à Hanoï le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul.

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Accueillant le Premier ministre Anutin Charnvirakul, en visite officielle au Vietnam pour participer au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026, Trân Thanh Mân a souligné que cette visite donnerait un nouvel élan à la coopération entre les deux pays, alors qu’ils célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Photo : VNA/CVN

Affirmant que la Thaïlande accordait toujours de l’importance à sa coopération globale avec le Vietnam, Anutin Charnvirakul a exprimé l’espoir que l’Assemblée nationale vietnamienne continuerait à soutenir les efforts visant à rendre le partenariat stratégique global entre les deux pays plus concret et efficace.

Trân Thanh Mân a salué le développement solide et global du partenariat stratégique global Vietnam - Thaïlande dans les domaines de la politique, de la défense, de la sécurité, de l’économie, de la culture, du tourisme, de la coopération décentralisée et des échanges entre les peuples.

Les deux dirigeants se sont félicités des progrès enregistrés dans les relations parlementaires bilatérales.

Conformément au protocole d’accord de coopération signé en 2023 entre l’Assemblée nationale vietnamienne et la Chambre des représentants thaïlandaise, les deux parties se sont engagées à poursuivre les échanges de délégations à tous les niveaux, à renforcer les contacts entre les groupes d’amitié parlementaire, les femmes parlementaires et les jeunes parlementaires, ainsi qu’à maintenir une coordination étroite au sein des forums multilatéraux.

Orientations futures

Concernant les orientations futures, les deux dirigeants sont convenus de continuer à consolider la confiance politique, de maintenir les échanges de tous niveaux, de mettre en œuvre efficacement le Programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande pour la période 2026-2031, ainsi que de renforcer la coopération parlementaire.

Les deux parties développeront également les échanges entre les femmes et les jeunes parlementaires, ainsi qu’entre les commissions spécialisées des deux organes législatifs, et renforceront le partage d’expériences en matière législative et de supervision parlementaire.

Elles se sont en outre engagées à renforcer la connectivité entre leurs économies, à mettre en œuvre efficacement la stratégie des « Trois Connectivités », à promouvoir les échanges commerciaux afin d’atteindre rapidement un volume d’échanges de 25 milliards de dollars, à développer la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, et à encourager davantage les échanges entre les peuples.

Trân Thanh Mân a remercié le gouvernement thaïlandais pour son soutien à la communauté vietnamienne en Thaïlande et a souhaité qu’il continue de lui créer des conditions favorables afin qu’elle participe activement à la vie économique et sociale locale et contribue au renforcement de l’amitié entre les deux peuples.

Sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux dirigeants sont convenus de poursuivre leur étroite coordination au sein de l’ASEAN, des Nations Unies, de l’APEC et des mécanismes de coopération sous-régionale du Mékong. Ils ont également réaffirmé leur engagement en faveur de la coopération économique sous-régionale ainsi que de la gestion et de l’utilisation durables des ressources en eau du Mékong.

VNA/CVN