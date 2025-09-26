Les marchés mondiaux en baisse

Les Bourses mondiales ont terminé en repli jeudi 25 septembre, après de nouvelles données économiques meilleures qu'attendu aux États-Unis qui viennent tempérer les attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Wall Street, le Dow Jones a perdu 0,38%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,50% et l'indice élargi S&P 500 de 0,50% également.

En Europe, la Bourse de Paris a cédé 0,41%, tandis que Francfort a baissé de 0,56% et Londres de 0,39%.

Les cours du pétrole sont restés quasiment stables jeudi alors que les risques géopolitiques planent encore sur le marché. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a grappillé 0,16% à 69,42 dollars et le baril de West Texas Intermediate a perdu 0,02% à 64,98 dollars.

