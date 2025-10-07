Wall Street portée par la tech et l'IA

La Bourse de New York a terminé orientée à la hausse le 6 octobre, à l'exception du Dow Jones, profitant d'une vague d'annonces du créateur de ChatGPT OpenAI qui a redonné de l'élan à l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,71%, à 22.941,67 points, et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,36%, à 6.740,28 points, atteignant tous deux un nouveau record en clôture. Seul le Dow Jones a reculé, cédant 0,14%.

"L'optimisme suscité par l'IA est aujourd'hui un facteur haussier majeur", résume Sam Stovall, de CFRA.

OpenAI a annoncé avoir passé une commande géantes de puces électroniques au groupe américain de semi-conducteurs Advanced Micro Devices (AMD), dont il va devenir actionnaire minoritaire.

Cet accord a le "potentiel de générer un chiffre d'affaires nettement supérieur à 100 milliards de dollars étalés sur les prochaines années", a assuré le 6 octobre la directrice générale d'AMD, Lisa Su.

AMD s'est engagé à livrer au créateur de ChatGPT plusieurs millions de processeurs graphiques considérés comme essentiels au développement de l'IA.

Dans les premiers échanges après l'ouverture de Wall Street, son titre a gagné jusqu'à plus de 37%. Vers 14h05 GMT, il était toujours très recherché, avançant de près de 26% à 207,58 dollars.

Cette annonce "insuffle donc une nouvelle vie au secteur technologique, alors que certains craignaient qu'il ne s'essouffle", estime Sam Stovall.

Les géants technologiques ont été la locomotive de la place américaine ces dernières années en raison notamment de la course à l'IA, qui a vu les investissements s'enchaîner, à coups de dizaines voire de centaines de milliards de dollars.

Mais les perspectives de retour sur investissement restent éloignées alors que la plupart des acteurs du secteur ne visent pas la rentabilité à court terme.

Par ailleurs, en l'absence de nouvelles données économiques d'ampleur, "les émotions commencent également à jouer un rôle dans l'évolution du marché, notamment la peur de passer à côté d'une opportunité" en attendant la publication des résultats d'entreprises, estime Sam Stovall.

"Ces développements éclipsent le sixième jour d'arrêt des services publics (aux Etats-Unis, ndlr), les sénateurs devant voter cet après-midi et le président Trump menaçant de prendre des mesures radicales, notamment le licenciement massif de fonctionnaires fédéraux si aucun accord n'est trouvé", ajoute Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à échéance dix ans se tendait nettement, à 4,16% vers 20h30 GMT contre 4,12% à la clôture le 3 octobre.

Côté entreprises, la plateforme américaine de design collaboratif Figma (+7,39% à 56,96 dollars) a bondi, portée par l'annonce par OpenAI d'une nouvelle fonctionnalité pour son modèle ChatGPT, qui pourra désormais interagir avec certains applications.

La plateforme de réservations de vols Expedia (+2,10% à 223,83 dollars) a elle aussi bénéficié de cette nouveauté.

Le groupe de services pour créateurs d'applications AppLovin (-14,03% à 587,00 dollars) a plongé, plombé par des informations de presse assurant qu'il serait dans le viseur du gendarme boursier américain (SEC) en raison de sa politique de collecte de données.

La banque régionale Comerica (+13,68% à 80,20 dollars) s'est envolée à l'annonce de son rachat par Fifth Third Bancorp (-1,40% à 43,79 dollars) pour près de 11 milliards de dollars.

Cette fusion accouchera d'un acteur de poids, qui sera parmi les dix plus importants établissements bancaires des États-Unis avec environ 280 milliards de dollars d'actifs.

AFP/VNA/CVN