Marchés en Asie : entrain des Bourses après la baisse des taux de la Fed

Les Bourses asiatiques grimpent presque unanimement jeudi 18 septembre après la baisse attendue des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), dans des marchés s'interrogeant toutefois sur sa future politique monétaire.

Vers 02h15 GMT à la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei progressait de 1,03% à 45.258 points, et l'indice élargi Topix de 0,57% à 3.163 points.

La Bourse de Séoul montait de 0,78%, Taipei de 0,20%, l'indice hongkongais Hang Seng gagnait 0,53%. La banque centrale des États-Unis (Fed) a sans surprise abaissé ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage mercredi 17 septembre.

Et une courte majorité de ses responsables ont laissé la porte ouverte à deux baisses supplémentaires d'ici la fin de l'année. La monnaie américaine, sous forte pression ces derniers jours en anticipation de la baisse des taux de la Fed, se stabilisait jeudi face à la devise japonaise, à 146,99 yens pour un dollar vers 02h15 GMT.

L'or, de son côté, reprenait son souffle au lendemain d'un nouveau record (à 3.707,57 dollars l'once). Jeudi 18 septembre vers 02h30 GMT, il ne cotait plus qu'à 3.664 dollars l'once. Le fournisseur de gaz naturel liquifié (GNL) australien Santos a vu son titre s'effondrer de 14% en début d'échanges à la Bourse de Sydney. Il plongeait encore de 11,70% vers 02h30 GMT.

L'annonce et la réaction du titre Santos, qui plombait l'ensemble des valeurs énergétiques, tirait la Bourse de Sydney vers le bas: à rebours des autres places asiatiques, elle reculait de 0,64%.

La Bourse de Jakarta grimpait de 0,32%, tandis que la roupie indonésienne cédait 0,3% face à la monnaie américaine, à 16.480 roupies pour un dollar. La banque centrale indonésienne a pris les marchés par surprise en annonçant mercredi 17 septembre un abaissement inattendu de son taux directeur afin de stimuler la croissance de la première économie d'Asie du Sud-Est, quelques semaines après de violentes manifestations visant à dénoncer les inégalités économiques.

Le marché pétrolier reste miné par la perspective d'une offre surabondante d'or noir. Vers 02h30 GMT, le baril de WTI nord-américain cédait 0,41% à 63,79 dollars et celui de Brent de la mer du Nord 0,34% à 67,72 dollars.

