Les États-Unis taxent les camions moyens et lourds à 25 %

Le président américain Donald Trump a annoncé le 6 octobre l'entrée en vigueur de droits de douane de 25% sur les camions moyens et lourds importés à compter du 1 er novembre.

"À compter du 1er novembre, tous les camions moyens et lourds entrant aux États-Unis depuis d'autres pays seront soumis à des droits de douane de 25%", a déclaré M. Trump dans une publication sur Truth Social.

Le 25 septembre, il avait déjà annoncé l'imposition de droits de douane de 25% à compter du 1er octobre sur les "(grands!) camions lourds" fabriqués hors des États-Unis. "Nous avons besoin que nos camionneurs soient financièrement sains et forts pour de nombreuses raisons, mais avant tout, pour des raisons de sécurité nationale !", avait-il alors affirmé.

L'application de ces droits de douane avait été retardée par la résistance des principaux constructeurs automobiles américains, qui s'inquiètent d'éventuelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'augmentation des coûts, selon les médias locaux.

