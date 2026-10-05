L’amitié Vietnam - Panama se développe avec dynamisme

La visite officielle au Vietnam du président panaméen José Raúl Mulino devrait donner un nouvel élan aux relations d’amitié traditionnelle et de coopération entre les deux pays, en particulier dans les domaines économique, commercial et de l’investissement.

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Photo : VNA/CVN

À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse, le président de la République du Panama, José Raúl Mulino, et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 5 au 8 octobre 2026.

Cette visite intervient dans le contexte où les deux pays ont célébré en 2025 le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et où leurs relations continuent de se développer positivement, offrant de nouvelles perspectives pour approfondir l’amitié et la coopération bilatérales.

Une amitié traditionnelle fondée sur la confiance

Le Vietnam et le Panama ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 28 août 1975, ouvrant une nouvelle étape de coopération entre deux pays géographiquement éloignés mais partageant des aspirations communes à la paix, à l’indépendance et au développement durable. Le Panama a été l’un des premiers pays d’Amérique latine à reconnaître la République socialiste du Vietnam.

Au cours des cinq dernières décennies, les relations d’amitié et de coopération multiforme entre les deux pays ont été consolidées grâce aux échanges de délégations, à la signature d’accords de coopération et à leur coordination au sein de nombreuses organisations et forums internationaux.

Ces dernières années, les échanges à différents niveaux, notamment de haut niveau, se sont intensifiés. Du 26 au 29 juillet 2026, le vice-ministre panaméen des Affaires étrangères Carlos Arturo Hoyos a effectué une visite officielle au Vietnam et coprésidé la deuxième réunion de consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Lors de cette réunion, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance au rôle et à la position du Panama en Amérique latine et souhaitait voir les relations d’amitié traditionnelle et de coopération entre les deux pays se développer de manière toujours plus dynamique et efficace. Il a souligné que les deux pays pouvaient valoriser leurs atouts économiques et leur position géostratégique, en tant que deux portes d’entrée reliant les économies de l’ASEAN et de l’Amérique latine.

De son côté, Carlos Arturo Hoyos a affirmé que le Panama gardait à l’esprit et remerciait le Vietnam d’avoir été l’un des premiers pays à signer le Protocole relatif à la neutralité permanente du canal de Panama. Il a également salué les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et de politique extérieure, exprimant le souhait de renforcer les relations d’amitié et de coopération multiforme, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges et contacts de haut niveau, d’exploiter efficacement les mécanismes de coopération existants, notamment les consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères et la Commission mixte sur la coopération économique, commerciale et d’investissement, ainsi que d’intensifier les échanges entre ministères, secteurs, localités et communautés d’affaires.

Elles sont également convenues de promouvoir la négociation et la signature d’accords de coopération dans des domaines à fort potentiel tels que le commerce, l’investissement, les douanes, l’agriculture, le tourisme, le transport maritime et l’éducation, afin de consolider le cadre juridique de la coopération bilatérale.

Les deux pays ont également convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux dont ils sont membres.

En 2025, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, les deux pays ont organisé à Hanoï et à Panama City de nombreuses activités, notamment des expositions de photos et de documents, des séminaires, des programmes culturels et artistiques ainsi que des rencontres entre entreprises. Ces activités ont contribué à renforcer la compréhension mutuelle, les liens d’amitié et la coopération entre les deux pays.

La coopération économique et commerciale, un pilier important

Les échanges commerciaux bilatéraux maintiennent une croissance stable. Le Panama figure parmi les dix principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Amérique latine.

Selon les données des Douanes vietnamiennes, le commerce bilatéral a atteint 478,1 millions de dollars en 2025, en hausse de 19,2% par rapport à 2024. Les produits échangés entre les deux pays sont largement complémentaires. Le Vietnam exporte principalement vers le Panama des chaussures, des téléphones et composants, des ordinateurs et produits électroniques, des textiles et vêtements, des véhicules et pièces détachées ainsi que des produits aquatiques. Il importe principalement du Panama du bois et des produits en bois, des produits aquatiques et certaines matières premières.

Grâce à sa position stratégique en Amérique centrale et au rôle du canal de Panama, axe majeur du transport maritime mondial, le Panama constitue une porte d’entrée importante pour les marchandises vietnamiennes vers les marchés d’Amérique centrale et des Caraïbes. Cette position offre de vastes possibilités de coopération dans la logistique, le transport maritime et les chaînes d’approvisionnement, permettant aux entreprises vietnamiennes d’élargir leur présence sur les marchés américains, et inversement.

Le Panama peut ainsi devenir un centre de transit et de distribution des marchandises vietnamiennes en Amérique latine, tandis que le Vietnam peut constituer pour le Panama une passerelle vers le marché de l’ASEAN.

Selon la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, les deux pays disposent de nombreuses possibilités de coopération dans des domaines tels que l’agriculture, les télécommunications, les infrastructures, le transport maritime et aérien, la logistique portuaire, la banque, ainsi que l’éducation et la formation.

L’ambassadeur du Vietnam au Mexique, également accrédité au Panama, Nguyên Van Hai, estime lui aussi que les deux pays disposent de nombreux atouts complémentaires, notamment dans les domaines de l’économie, de la logistique, du transport maritime, de la finance, de l’agriculture, des énergies renouvelables et du tourisme.

Le Vietnam est prêt à créer des conditions favorables aux entreprises panaméennes souhaitant investir et développer leurs activités dans le pays, tout en partageant son expérience et en apportant son soutien au Panama dans la production alimentaire, notamment la riziculture, a-t-il souligné.

Pour exploiter pleinement le potentiel des relations bilatérales, l’ambassadeur Nguyên Van Hai a proposé de renforcer les échanges de délégations et d’accélérer la signature d’accords de coopération importants, de promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement, et d’élargir la coopération dans l’éducation, la formation, la culture et le tourisme. Il a également appelé à poursuivre la coordination étroite entre les deux pays au sein des forums internationaux, notamment pour défendre le droit international, promouvoir le multilatéralisme et relever les défis mondiaux.

Les échanges culturels, éducatifs et touristiques ainsi que la coopération entre les collectivités des deux pays contribuent également à renforcer les liens entre les deux peuples. La coopération entre l’ambassade du Panama au Vietnam et le Département d’espagnol de l’Université de Hanoï, ainsi que diverses expositions et activités culturelles, ont contribué à approfondir la compréhension mutuelle.

Le tourisme constitue également un secteur à fort potentiel, les deux pays disposant d’un riche patrimoine naturel et culturel. L’accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires, signé en 2019, constitue une base juridique importante pour favoriser les échanges et les contacts directs entre citoyens, entreprises et collectivités des deux pays.

Le renforcement de la compréhension mutuelle constitue ainsi une base sociale solide pour un développement stable, durable et à long terme des relations Vietnam - Panama.

Vers des relations plus profondes, substantielles et efficaces

Photo : VNA/CVN

Sur cette base favorable, la visite officielle au Vietnam du président panaméen José Raúl Mulino revêt une importance particulière pour les relations bilatérales.

Selon l’ambassadeur Nguyên Van Hai, il s’agit du plus haut niveau d’échange de délégations entre les deux pays depuis près de 15 ans, après la visite au Vietnam, en 2012, du président panaméen Ricardo Martinelli. La visite intervient également après le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et à la suite de plusieurs activités diplomatiques importantes en 2026.

Les deux pays ont notamment organisé une rencontre entre leurs ministres des Affaires étrangères en marge de la 59e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, aux Philippines, le 24 juillet 2026, ainsi que la deuxième réunion de consultations politiques à Hanoï fin juillet. Ces échanges témoignent de l’importance accordée par les deux parties à la préparation de la visite et à l’ouverture d’une nouvelle étape de coopération plus substantielle et efficace.

Dans le cadre de sa visite au Vietnam, le président José Raúl Mulino devrait s’entretenir avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et rencontrer le Premier ministre Lê Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, ainsi que participer à plusieurs autres activités importantes.

L’ambassadeur Nguyên Van Hai estime que la visite devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales dans trois domaines principaux.

Premièrement, elle devrait créer une nouvelle impulsion politique au plus haut niveau afin de concrétiser les orientations communes en programmes, plans d’action et projets précis.

Deuxièmement, elle devrait permettre d’intensifier la coopération économique, commerciale et d’investissement dans des secteurs tels que l’agriculture, la banque, les télécommunications, les infrastructures, le transport maritime et l’éducation-formation, ainsi que dans d’autres domaines à fort potentiel.

Troisièmement, les accords de coopération qui devraient être signés à cette occasion contribueront à créer une base juridique solide pour approfondir et stabiliser les relations bilatérales.

Il importe qu’à l’issue de la visite, les organismes compétents des deux pays mettent rapidement en œuvre et concrétisent les accords et initiatives convenus par leurs dirigeants, tout en continuant à exploiter efficacement les mécanismes de coopération existants, notamment les consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères et la Commission mixte sur la coopération économique, commerciale et d’investissement.

Il s’agit d’une condition essentielle pour que la visite ne se limite pas à une portée politique et symbolique, mais marque véritablement le début d’une nouvelle étape de coopération plus profonde et plus substantielle.

Avec la détermination politique des dirigeants des deux pays et les liens d’amitié entre les deux peuples, les relations Vietnam - Panama disposent de bases solides pour poursuivre leur développement dynamique, substantiel et efficace, au bénéfice des deux pays et en faveur de la paix, de la stabilité, du développement et de la prospérité dans la région et dans le monde.

VNA/CVN