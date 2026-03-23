La renaissance des coques de noix de coco

Autrefois brûlées et polluantes, les coques de noix de coco dans la commune de Tân Thuân Binh, province de Dông Thap (Sud) ont trouvé une seconde vie en tant que terreau et fibres de coco à haute valeur économique.

>> Vers une agriculture durable grâce à la filière du cocotier biologique

>> Dông Thap : l’agriculture intelligente et l’innovation au cœur du développement rural

>> L'essor des produits agricoles vietnamiens à l'exportation

Photo : DT/CVN

Le modèle de la société Tân Thuân Phat génère non seulement des bénéfices annuels importants, mais crée également des emplois pour des dizaines de travailleurs, jetant ainsi les bases d'une économie circulaire dans l'agriculture locale.

Dans la commune de Tân Thuân Bình, le cocotier est depuis longtemps la principale source de revenus des habitants. Cependant, parallèlement aux vastes palmeraies, des tonnes de sous-produits de coques de noix de coco sèches s'accumulaient après chaque récolte.

Auparavant, ces enveloppes rugueuses étaient souvent entassées jusqu’à leur décomposition ou brûlées, gaspillant des ressources et provoquant d'épaisses fumées noires nuisibles à l'environnement rural.

L’émergence du modèle de "collecte et traitement des sous-produits de coco" à la société Tan Thuân Phát a ouvert un nouveau chapitre pour l'industrie locale, transformant ces déchets en une valeur économique réelle.

Trân Thi My Khuong, directrice de l'entreprise, se souvient que l'idée est née de la volonté d'exploiter pleinement les ressources locales abondantes. Sur un site de plus de 5.400 m², l'entreprise a investi dans des machines spécialisées pour fermer le cycle de traitement.

Chaque jour, environ deux tonnes de coques, soit l'équivalent de 7.000 noix de coco, sont collectées auprès des ménages et des agents environnants. Au lieu d'être abandonnées aux intempéries, ces coques passent par des machines de défibrage pour être séparées en deux produits stratégiques : le terreau de coco et la fibre de coco. Il s'agit d'un tournant majeur qui modifie radicalement la chaîne de valeur du cocotier.

Vers une économie circulaire

La puissance de l'économie circulaire se manifeste par le fait qu'aucune partie de la noix de coco n'est gaspillée. Le terreau de coco, après traitement, devient un substrat idéal pour les fermes maraîchères, les fleurs et les plantes ornementales, ainsi qu'une matière première cruciale pour les usines d'engrais organiques.

Parallèlement, la fibre de coco ouvre un marché plus vaste, étant utilisée pour le tissage de tapis, la fabrication de cordes ou fournie aux entreprises d'exportation. L'entreprise ne s'arrête pas là : elle achète également des noix entières pour extraire la pulpe et le jus de coco pour l'industrie agroalimentaire, transformant le processus de production en un cycle sans déchets.

L'efficacité économique de ce modèle se traduit par des chiffres impressionnants. Selon les calculs de l'entreprise, l'utilisation des sous-produits permet d'augmenter les bénéfices de près de 50 millions de dôngs par mois. Plus important encore, le modèle a créé des emplois pour environ 50 travailleurs directs et des centaines de travailleurs indirects dans la région. Des femmes rurales comme Duong Thi Thu Thuy ont pu trouver un revenu stable dans leur ville natale sans avoir à migrer vers les zones urbaines.

Photo : DT/CVN

Cao Tân Hiêu, président du Comité populaire de la commune de Tân Thuân Binh, apprécie hautement le caractère pratique du modèle dans une localité comptant 270 ha de cocotiers. La mise en place d'une chaîne de collecte centralisée permet non seulement aux agriculteurs d'avoir un revenu supplémentaire, mais aide aussi les autorités locales à résoudre définitivement le problème des rejets sauvages dans les canaux. Le paysage rural devient plus vert et plus propre à mesure que les "montagnes" de coques disparaissent, laissant place à un processus de production industriel moderne et respectueux de la nature.

Il s’agit d’un témoignage vivant de l'orientation vers un développement agricole durable choisie par la province. À plus long terme, le modèle de Tan Thuân Phat ne se limite pas à une commune ou à un district. Il devient un exemple d'économie circulaire à suivre pour d'autres régions.

La combinaison harmonieuse entre les intérêts de l'entreprise, les revenus de la population et la responsabilité environnementale crée un socle solide. À l'avenir, avec l'extension de la production et des investissements accrus dans les technologies de transformation profonde, les coques de noix de coco ne seront plus un fardeau environnemental, mais de véritables "briques" édifiant la prospérité des terres du cours inférieur du fleuve Tiền.

Selon le dirigeant de la commune de Tân Thuân Binh, dans les temps à venir, la localité continuera de collaborer avec les entreprises pour renforcer la sensibilisation et encourager les habitants à participer à la collecte et au tri des sous-produits dès la source.

Par ailleurs, la commune créera des conditions favorables en matière de procédures administratives et soutiendra la connexion des ressources nécessaires afin d’aider les entreprises à élargir leur échelle de production.

La multiplication de tels modèles permet non seulement d'exploiter efficacement les sous-produits agricoles, mais contribue également à promouvoir le développement socio-économique local de manière durable et respectueuse de l'environnement.

Truong Giang/CVN