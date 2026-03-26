Thanh Hoa intensifie ses investissements pour moderniser les ports de pêche

Province dotée d’une importante flotte de pêche et d’un réseau portuaire accueillant des milliers de navires, Thanh Hoa accélère la modernisation de son secteur halieutique afin de répondre aux recommandations de la Commission européenne (CE) et de lever le "carton jaune" lié à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

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Photo : VNA/CVN

Les autorités locales misent sur la modernisation des infrastructures, la numérisation de la gestion des navires et le renforcement de la traçabilité des produits de la mer.

Aux côtés des ports de Sông Dôc (Cà Mau) et de Tho Quang (Dà Nang), le port de Lach Bang (quartier de Hai Binh) figure parmi les trois premiers ports du pays sélectionnés en septembre 2025 pour devenir des ports modèles. Ce projet pilote repose sur une coordination étroite entre les garde-frontières, les autorités maritimes et halieutiques, la direction du port et les autorités locales.

Au-delà des investissements physiques, le modèle repose sur une transformation numérique avancée. Tous les navires de plus de 15 mètres doivent maintenir une connexion permanente au système de surveillance (VMS). Les données d’entrée et de sortie sont intégrées et partagées entre les systèmes du ministère de la Défense et la base nationale des pêches (VNFishbase), permettant un suivi rigoureux des itinéraires, des zones d’exploitation et des durées d’activité, contribuant ainsi à prévenir les pratiques INN.

Le port de Lach Bang s’ s’est également doté d’un système de vidéosurveillance comprenant plusieurs caméras installées sur le site et aux postes de contrôle des garde-frontières, permettant un suivi en temps réel des mouvements des navires, tout en renforçant la transparence et la capacité de sanction en cas d’infraction.

Selon les autorités portuaires, avec une capacité de manutention estimée à environ 80.000 tonnes par an, Lach Bang s’affirme comme un centre logistique clé pour la pêche dans la région du Centre-Nord. Sa transformation en port modèle vise à établir de nouvelles références en matière de traçabilité et de gestion durable des ressources halieutiques.

Thanh Hoa compte actuellement quatre ports de pêche désignés pour accueillir les navires opérant au large : Lach Hôi, Lach Bang, Hoa Lôc et Hai Châu. Ces infrastructures font l’objet d’investissements soutenus visant à moderniser les chaînes de manutention, avec un niveau de mécanisation atteignant jusqu’à 90% pour les ports de catégorie I.

VNA/CVN