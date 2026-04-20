Lutte contre la pêche INN : Dông Thap met en œuvre des recommandations de la CE

Face à l'urgence de faire lever l'avertissement "carton jaune" de la Commission européenne (CE), la province de Dông Thap (Delta du Mékong) concentre ses efforts sur le déploiement synchrone de mesures vigoureuses. L’objectif est d'enrayer, puis de mettre fin à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout en s'orientant vers un développement durable du secteur halieutique.

>> Ca Mau intensifie ses actions pour lutter contre la pêche illicite

>> Mesures pour faire lever le “carton jaune” de la Commission européenne

>> Pêche durable : le Centre du Vietnam mise sur le numérique et l’innovation

Considérant la lutte contre la pêche INN comme une mission prioritaire, la province de Dông Thap a déployé ces derniers temps une série de solutions drastiques et cohérentes.

Selon le Comité populaire provincial, l’ensemble du système politique local s’est mobilisé avec détermination pour participer activement à la prévention et à la lutte contre ces pratiques illégales. Les services, secteurs et localités de la province collaborent étroitement dans la direction et l'exécution des directives, en mettant particulièrement l'accent sur la résolution des lacunes et des limites persistantes. Grâce à ces efforts, la lutte contre la pêche INN dans la province a enregistré des résultats très encourageants.

L'un des points saillants réside dans le perfectionnement de la base de données sur les pêcheries par la province, permettant une connexion synchrone entre les systèmes tels que VNFishbase, le système de surveillance des navires (VMS) et l'application VNeID.

À ce jour, 100% des bateaux de pêche de la localité (soit 1.478 unités) ont été répertoriés dans le système national de données sur les navires de pêche. Près de 99,7% d'entre eux sont identifiés et liés aux données démographiques, garantissant une gestion continue, du propriétaire jusqu'aux membres de l'équipage.

Photo : DT/CVN

Parallèlement, 100% des navires en activité disposent désormais d'une licence, d'un enregistrement, de marquages d'identification et sont équipés d'appareils VMS, assurant une connexion ininterrompue 24h/24 en mer. Quant aux navires ne remplissant pas les conditions d'exploitation, ils font l'objet d'une liste spécifique et sont surveillés par coordonnées d'ancrage, photographies et mises à jour régulières des données.

Par ailleurs, le système de traçabilité électronique eCDT a été déployé de manière synchrone, garantissant que 100% des flux d'entrée et de sortie des navires de pêche soient mis à jour sur la plateforme. La province de Dông Thap dispose actuellement de deux ports de pêche de type II, à savoir les ports de My Tho et de Vàm Lang.

Dans ces enceintes portuaires, l'intégralité de la production déchargée est numérisée et enregistrée dans le système de données des autorités de gestion. Depuis début 2024, 12.301 rotations de navires, représentant plus de 82.700 tonnes de produits halieutiques transitant par les ports, ont été gérées de manière transparente grâce aux technologies numériques.

En parallèle, la coordination dans le traitement des infractions administratives liées à la lutte contre la pêche INN a été renforcée afin de garantir une intervention rapide et une application rigoureuse de la législation en vigueur.

En outre, les activités de sensibilisation et de vulgarisation juridique concernant l’exploitation maritime sont organisées régulièrement sous des formes variées, avec la participation de nombreuses unités. Ces efforts permettent aux pêcheurs d'élever progressivement leur conscience, de mieux maîtriser et de respecter volontairement les réglementations contre la pêche INN, notamment en ce qui concerne le suivi de l’itinéraire des navires en mer.

La commune de Gia Thuân possède la plus importante flottille de pêche de la province de Dông Thap. Ces derniers temps, les autorités locales ont collaboré activement avec les secteurs concernés pour mettre en œuvre des mesures de lutte contre la pêche INN. La famille de Trân Thi Gái, résidant dans cette commune, possède trois paires de chalutiers spécialisés dans la pêche hauturière.

Selon Mme Gái, les services compétents ont multiplié les sessions de sensibilisation auprès des pêcheurs sur le respect des règles d’exploitation. Les professionnels locaux, ainsi que l'équipage de sa propre famille, observent strictement ces directives. Leurs navires sont tous équipés de dispositifs VMS et opèrent exclusivement dans les zones autorisées.

Le quartier de My Tho possède également une flotte de pêche et de services logistiques d'envergure, juste après la commune de Gia Thuân. La famille de Nguyên Thi Chiêm y exploite trois navires spécialisés dans la collecte des fruits de mer. Selon elle, lors de leurs activités, ses navires veillent scrupuleusement aux procédures d’entrée et de sortie des ports, en s'assurant particulièrement que les produits collectés ont une origine certifiée.

Photo : DT/CVN

On peut affirmer qu'avec l'implication synchrone des autorités et l'adhésion active de la population, la lutte contre la pêche INN dans la province a enregistré des résultats probants. Grâce à cela, depuis 2024, aucun navire de la province de Dông Thap n'a commis d'infraction dans les eaux étrangères.

Focus sur la mise en œuvre des recommandations de la CE

Afin de contribuer aux efforts nationaux visant à faire lever le "carton jaune" pesant sur les produits halieutiques, Dông Thap s'attache à mettre en œuvre de manière rigoureuse les recommandations de la CE.

À ce titre, l'un des volets essentiels consiste à intensifier la sensibilisation et la vulgarisation juridique dans le domaine de la pêche. La localité renforce et innove ses méthodes de communication sur la lutte contre la pêche INN, en insistant particulièrement sur les dispositions relatives aux sanctions administratives. Ces actions sont couplées à des inspections, une surveillance accrue et des sanctions sévères envers les contrevenants, notamment les propriétaires de navires, les capitaines et les membres d'équipage.

Une autre solution centrale réside dans la gestion stricte de la flotte. La province procède au recensement et à la classification de l'ensemble des bateaux de pêche, allant des navires en règle aux navires dits "aux trois nons" (sans immatriculation, sans licence, sans enregistrement), ainsi qu'aux unités ayant perdu le signal de connexion ou opérant hors de la province, afin de n'omettre aucun sujet de gestion.

Parallèlement, la finalisation des dossiers juridiques des navires sera accélérée pour garantir que 100% de la flotte soit enregistrée, inspectée, licenciée conformément à la réglementation et que toutes les données soient intégrées au système de gestion national. La localité concentrera également ses ressources sur la mise en œuvre de politiques de soutien à la reconversion professionnelle ou à la démolition pour les navires n'ayant plus d'activité, ainsi que sur l'aide à la modernisation ou au remplacement des équipements de surveillance de l'itinéraire (VMS).

Le contrôle et la traçabilité des produits aquatiques sont renforcés par l'application synchrone de plateformes numériques telles que le système de gestion des navires, le journal de bord électronique et le système de certification de l'origine électronique. La province exige que 100% des navires de pêche accomplissent l'intégralité des procédures d'entrée et de sortie, de déchargement des marchandises et de confirmation de l'origine des produits sur le système électronique.

En outre, les entreprises exportant des produits halieutiques vers l'Union européenne font l'objet de contrôles réguliers. Les cas d'infraction seront sévèrement sanctionnés conformément à la loi, dans le but de préserver la réputation globale du secteur de la pêche locale.

Les opérations de patrouille, d'inspection et de contrôle des navires de pêche en mer seront au cœur des priorités de la province. À cet effet, les forces compétentes, notamment la Surveillance des pêches, les Garde-frontières et la Police, seront mobilisées au maximum pour superviser les activités d'exploitation maritime. Les infractions telles que la pêche illégale dans les eaux étrangères, la déconnexion du système VMS ou le franchissement des limites autorisées feront l'objet d'un traitement rigoureux.

En particulier, la province se concentrera sur l'enquête, l'inculpation, la poursuite et le jugement des actes liés à l'organisation de l'envoi de navires et de pêcheurs vers des eaux étrangères pour une exploitation illicite, ainsi que le transport ou le transfert illégal d'équipements VMS.

Avec une feuille de route précise, prévoyant l'achèvement de nombreuses missions avant le 30 avril 2026 et leur maintien jusqu'à la fin de l'année, Dông Thap affiche sa haute détermination à mettre en œuvre les recommandations de la Commission européenne.

Truong Giang/CVN