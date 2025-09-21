Le président Luong Cuong en route pour la 80e Assemblée générale de l’ONU

Le président de la République, Luong Cuong, son épouse, ainsi qu'une délégation de haut niveau du Vietnam, a quitté Hanoï dimanche matin le 21 septembre pour se rendre aux États-Unis, où il prendra part au débat général de haut niveau de la 80 e session de l'Assemblée générale des Nations unies et effectuera plusieurs activités bilatérales.

Le président Luong Cuong était accompagné du secrétaire du Comité central du Parti et ministre par intérim des Affaires étrangères Lê Hoài Trung ; du vice-Premier ministre Bùi Thanh Son ; du chef du Bureau présidentiel Lê Khanh Hai ; du ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên ; des vice-ministres de la Défense, de la Police, de la Santé, de l'Intérieur, de l'Agriculture et de l'Environnement, de l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, de l'ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'assistant du président Duong Quôc Hung.

La participation du président Luong Cuong au débat général revêt une importance particulière alors que l'ONU célèbre son 80e anniversaire, traduisant l'engagement ferme du Vietnam en faveur du multilatéralisme et des valeurs fondamentales des Nations unies. Elle démontre non seulement la profonde préoccupation du Parti et de l'État pour la coopération multilatérale et les grands programmes des Nations unies, mais affirme également la politique étrangère du Vietnam axée sur l'indépendance, l'autonomie, la multilatéralisation, la diversification, ainsi que sur une intégration internationale globale, approfondie et efficace.

Cette visite coïncide en outre avec le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis, et le 2e anniversaire de leur partenariat stratégique global. Elle constitue une occasion pour les deux pays de revenir sur leur parcours et de définir ensemble une feuille de route visant à consolider, de manière substantielle et durable, leurs relations bilatérales dans les années à venir.

