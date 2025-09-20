Le Delta du fleuve Rouge appelé à valoriser son rôle pionnier pour l'essor du pays

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la sixième réunion du Conseil de coordination de Delta du fleuve Rouge à Hanoï le 20 septembre. Il a exhorté cette région à prendre l'initiative dans trois domaines majeurs pour conduire le pays vers une nouvelle ère.

Photos : VNA/CVN

La région doit faire preuve de pionnière en matière de croissance rapide et durable afin d'améliorer le niveau de vie de ses habitants, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui est également président du conseil.

Parallèlement, elle devrait se concentrer sur la restructuration de l'économie vers l'industrie et les services, tout en favorisant une croissance verte, numérique, circulaire et fondée sur la connaissance, et en construisant des administrations locales à deux niveaux modernes et axées sur les services, renforçant ainsi la confiance des investisseurs, a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a souligné le rôle particulièrement important du delta du fleuve Rouge en tant que l'un des centres économiques, culturels et politiques du Vietnam, moteur et pôle de croissance pour la région et le pays. Il a salué les solides performances de la région depuis le début de l'année.

Malgré les difficultés mondiales et nationales, la région a affiché des résultats impressionnants. Au premier semestre 2025, son PIBR a progressé de 9,32%, soit la plus forte croissance parmi les six régions économiques.

Au cours des huit premiers mois, elle a attiré 5,4 milliards de dollars d'IDE (49,2% des entrées nationales), a encaissé 814.600 milliards de dôngs de recettes budgétaires de l'État (46,8% à l'échelle nationale) et a enregistré 129,3 milliards de dollars d'exportations (32,5% du total national).

Près de 42.800 nouvelles entreprises ont été créées, soit un tiers à l'échelle nationale, tandis que les décaissements d'investissements publics ont atteint 53,6%. Les provinces de Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh et Ninh Binh ont affiché des taux de croissance de 10,5 à 11,2%.

Bac Ninh a dominé les entrées d'IDE et s'est classée deuxième en termes d'exportations ; Hanoï se classe au deuxième rang en termes de recettes budgétaires de l'État et Ninh Binh au troisième rang national en termes de dépenses d'investissement public.

Cependant, selon le conseil, des goulets d'étranglement subsistent. Le développement reste en deçà du potentiel, les chaînes de valeur régionales et les pôles industriels sont sous-développés, et les projets clés, notamment l'autoroute Ninh Binh-Hai Phong, le périphérique N°4 de la région de la Capitale et les zones économiques frontalières de Quang Ninh, progressent lentement.

Décrivant les principales solutions à ces problèmes, le Premier ministre Chinh a souligné la nécessité de finaliser l'organisation du conseil afin de se concentrer sur l'atteinte de l'objectif de croissance de 8,3 à 8,5% en 2025 et d'un taux de croissance à deux chiffres les années suivantes.

Garantir l'utilisation équitable

Photos : VNA/CVN

Les priorités comprennent la révision et la suppression des obstacles institutionnels, l'ajustement de la planification, l'accélération du développement des infrastructures, notamment dans les transports, les télécommunications, l'énergie, la culture, l'éducation, la santé et les sports, et la mobilisation de toutes les ressources par l'augmentation des recettes, la maîtrise des dépenses et le développement des partenariats public-privé.

Le Premier ministre a souligné que la terre, les ressources naturelles et les minéraux appartiennent au peuple, l'État en étant le propriétaire et en garantissant l'utilisation équitable.

Il a également appelé au renforcement de la science, de la technologie et de l'innovation, à la résolution rapide des projets longtemps retardés, à une politique environnementale et sociale efficace, au développement du logement, à la préservation du patrimoine culturel et au développement du tourisme.

Il a insisté sur la connectivité régionale et interrégionale, notamment les zones économiques frontalières de Quang Ninh, et a appelé à des ressources humaines de haute qualité et à une gouvernance intelligente.

Il a demandé que chaque ministère, secteur et localité joue un rôle de maillon essentiel pour faire du Delta du fleuve Rouge un pôle de croissance dynamique et moderne, moteur de l'économie nationale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté tous les membres du conseil, les ministères et les localités à faire preuve d'un sens aigu des responsabilités, de détermination et d'audace, contribuant ainsi au rôle pionnier de la région dans le développement national.

VNA/CVN