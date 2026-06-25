L'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh tient son XIIIe Congrès national

La séance d’ouverture solennelle du XIII e Congrès national de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh pour le mandat 2026-2031 s’est tenue le 25 juin au matin à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le congrès a également réuni le Premier ministre Lê Minh Hung, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le permanent du Secrétariat du Parti Trân Câm Tu, ainsi que la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Bùi Thi Minh Hoài.

L’évènement réunit de nombreux anciens dirigeants du Parti, de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, ainsi que de représentants d'organisations de masse, de localités et de figures historiques telles que des mères héroïnes et héros des forces d’armée populaires. Par ailleurs, au total, 788 délégués exemplaires, représentant plus de 5,1 millions de membres de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et près de 22 millions de jeunes à travers le pays, ont pris part à ce grand rassemblement.

Dans son discours d’ouverture, le premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bùi Quang Huy, a souligné que les activités de l’Union au cours du mandat écoulé ont obtenu des résultats importants et visibles. L'Union a fait évoluer ses manières de penser et d'agir en se rapprochant de la réalité et en plaçant la jeunesse au cœur de ses préoccupations. Les sciences, les technologies et la transformation numérique ont constitué des axes majeurs, permettant de moderniser la communication, d'améliorer le rassemblement des jeunes et d'élargir le champ d'action sur les plateformes numériques.

Toujours selon lui, les trois mouvements d'action et les trois programmes d'accompagnement ont permis de mobiliser l'esprit de responsabilité et le désir de contribution des jeunes. De nombreux exemples inspirants ont émergé dans des domaines aussi variés que les études, le travail, la recherche scientifique, l’entrepreneuriat, le volontariat et la défense de la patrie, illustrant le visage d’une jeunesse vietnamienne moderne, dynamique et responsable.

Photos : VNA/CVN

Ce XIIIe Congrès se tient dans un contexte où le pays entre dans une nouvelle phase de développement, fondée sur les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et l’intégration internationale. Cette dynamique s’inscrit également dans la mise en œuvre des résolutions du XIVe Congrès national du Parti et du XIe Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam. Elle crée à la fois de nouvelles exigences pour l’Union et de nombreuses opportunités pour les jeunes de s’affirmer et de se perfectionner.

Affichant sa confiance dans les orientations du congrès, Bùi Quang Huy a réaffirmé la détermination de la jeunesse vietnamienne à mobiliser son talent et son énergie au service de la réalisation des objectifs de développement du pays à l’horizon 2030 et 2045.

Revenant sur le mandat 2022-2026, il a indiqué que les activités d’éducation et de sensibilisation avaient connu plusieurs innovations, tandis que les mouvements de jeunesse avaient continué à jouer un rôle important dans la formation et l’engagement des jeunes. L’esprit de créativité, les compétences numériques et la maîtrise des nouvelles technologies ont également été davantage encouragés.

Pour le mandat 2026-2031, l’Union de la jeunesse fixe pour objectif de former une génération de jeunes Vietnamiens animés par l’idéal révolutionnaire, dotés de qualités morales, de courage politique, d’un esprit de contribution et des capacités nécessaires pour s’adapter et s’épanouir à l’ère du numérique.

VNA/CVN