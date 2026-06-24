Le dirigeant Tô Lâm à la conférence de la Commission centrale du Parti pour la Police

Le 24 juin à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a assisté à la conférence de la Commission centrale du Parti pour la Police consacrée à l’évaluation des résultats obtenus au cours des six premiers mois de 2026 et à la définition des priorités pour le second semestre.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân et le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, ont également assisté à cet événement, présidé par le ministre de la Police, Luong Tam Quang.

Dans son discours d’ouverture, le général Luong Tam Quang a souligné que l’année 2026 revêtait une importance particulière en tant que première année de mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, de la Résolution du VIIIe Congrès de l'Organisation centrale du Parti de la Sécurité publique ainsi que des résolutions stratégiques du Comité central du Parti. Les résultats enregistrés au cours du premier semestre constitueront, selon lui, une base essentielle pour la réalisation des objectifs fixés pour l’ensemble de l’année et pour les années à venir.

Les participants ont procédé à une évaluation globale des activités de la Commission centrale du Parti pour la Police et du ministère de la Police durant les six premiers mois de l’année, notamment dans les domaines de la protection de la sécurité nationale, du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ainsi que de la mise en œuvre des nouvelles missions confiées dans le cadre de la réforme de l’organisation du système politique.

Prenant la parole, Tô Lâm a salué les résultats remarquables obtenus par la Commission centrale du Parti pour la Police et par les forces de sécurité publique populaire. Il a souligné que les acquis du pays et du système politique dans son ensemble avaient bénéficié de la contribution importante de ces forces.

Photo : VNA/CVN

Selon le dirigeant vietnamien, depuis le début de l’année 2026, les forces de sécurité publique ont continué à affirmer leur rôle central dans la protection de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre social et la mise en œuvre efficace des grandes orientations du Parti. Le travail de conseil stratégique a connu de nouveaux progrès, tandis que la criminalité de droit commun a poursuivi sa tendance à la baisse. La lutte contre les escroqueries et les infractions liées à la sécurité alimentaire a également enregistré des résultats encourageants. Parallèlement, les forces de sécurité publique ont continué à jouer un rôle moteur dans la transformation numérique nationale.

Tô Lâm a également salué les résultats obtenus après une année de fonctionnement du nouveau modèle organisationnel du système politique, comprenant l’administration locale à trois niveaux et les forces de sécurité publique locales à deux niveaux. L’intégration et la mise en œuvre de nouvelles missions ont contribué à améliorer l’efficacité de la gestion publique tout en offrant de meilleurs services à la population.

Concernant les priorités du second semestre, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a demandé aux forces de sécurité publique de continuer à maîtriser étroitement la situation et de protéger fermement la sécurité nationale dans toutes les circonstances, conformément aux nouvelles orientations stratégiques du Parti. Il les a également appelées à renforcer leur rôle consultatif dans l’édification d’une société disciplinée, sûre, civilisée, harmonieuse et tournée vers le développement.

Le dirigeant a par ailleurs insisté sur la nécessité pour les forces de sécurité publique de demeurer à l’avant-garde de la mise en œuvre de la Résolution n°57 du Bureau politique relative aux percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique. Il a souligné l’importance de promouvoir davantage l’application des technologies modernes au service de la gestion publique et du développement national.

Enfin, Tô Lâm a demandé de poursuivre la construction d’une force de sécurité publique populaire régulière, d’élite et moderne, conformément au principe des «trois plus» : la plus disciplinée, la plus loyale et la plus proche de la population, afin de répondre aux exigences croissantes de la nouvelle période.

À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a félicité les responsables récemment désignés par le Bureau politique pour siéger à la Commission centrale du Parti pour la Police pour le mandat 2025-2030, exprimant sa confiance dans leur capacité à contribuer, avec l’ensemble du Comité, à la réalisation des objectifs fixés par le VIIIe Congrès du Parti de l'Organisation centrale du Parti de la Sécurité publique et le XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN