Le dirigeant Tô Lâm assigne des tâches à l’armée pour le deuxième semestre

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé mercredi 24 juin à la Commission militaire centrale, aux Comités du Parti de l’armée d’appréhender profondément la ligne directrice de protection précoce et à distance de la Patrie dans leur direction de la mise en œuvre des tâches du deuxième semestre.

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Photo : VNA/CVN

Protéger la Patrie à distance et en amont implique nécessairement de pouvoir identifier les problèmes rapidement, de les anticiper et d’agir de manière proactive, a-t-il déclaré lors de la deuxième conférence de la Commission militaire centrale du mandat 2025-2030.

L’action dirigeante doit se concentrer sur le maintien du rôle fondamental de protection ferme de la Patrie en toutes circonstances, a-t-il souligné lors de l’événement auquel ont assisté notamment le Premier ministre Lê Minh Hung, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, et le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Phan Van Giang.

Le secrétaire général et président Tô Lâm, qui est secrétaire de la Commission militaire centrale, a demandé à la Commission militaire centrale et aux ministère de la Défense de diriger leurs organes d’améliorer la qualité des prévisions et de la planification stratégique ; d’identifier de manière proactive les menaces de sécurité traditionnelles et non traditionnelles ainsi que de cybersécurité.

Il faut continuer à améliorer la qualité de l’entraînement, la préparation au combat et la gestion des espaces aérien, maritime et terrestre, du cyberespace ; protéger résolument l’indépendance, la souveraineté, l’unité, l’intégrité territoriale et les intérêts nationaux, a-t-il souligné.

Le dirigeant a également exhorté à renforcer l’intégration internationale et la diplomatie de défense, la confiance stratégique avec d’autres pays, à protéger la Patrie de manière précoce et anticipée, de ne laisser place ni à la passivité ni à la surprise.

Photo: VNA/CVN

Au cours des six premiers mois de 2026, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense ont dirigé et dirigé l’armée à mettre en œuvre efficacement des percées stratégiques, accomplissant les tâches fixées en début d’année ; s’acquittant efficacement de la fonction de conseil stratégique auprès du Parti et de l’État en matière militaire, de défense nationale et de protection de la Patrie.

Les forces armées se sont concentrées sur la recherche et la maîtrise des technologies stratégiques, ainsi que sur le renforcement de la cybersécurité, de la sécurité de l’information et de la protection des données. L’intégration internationale et la diplomatie de défense sont mises en œuvre de manière proactive, flexible et efficace aux niveaux bilatéral et multilatéral.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné la nécessité d’opérer une percée dans la construction d’une armée révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne sur la base de la promotion du développement scientifique et technologique, de l’innovation et de la transformation numérique.

Le leader a également invité à poursuivre l’appréhension et la mise en œuvre des résolutions stratégiques du Politburo et de la Commission militaire centrale ; d’accélérer l’application de l’intelligence artificielle, du big data et de la simulation ; et de continuer à rechercher, à développer et à maîtriser les technologies à double usage pour une application dans les secteurs militaire et de la défense.

Il nous est aussi important de construire le dispositif de défense populaire lié au dispositif de sécurité populaire dans les nouvelles conditions ; de perfectionner les plans opérationnels, d’organiser des exercices de défense; de continuer de réaliser efficacement les fonctions et les missions de l’armée, notamment la réponse proactive aux défis sécuritaires non traditionnels ; et de rester prêt à mener des opérations de secours en cas de catastrophes aux niveaux national et international, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN