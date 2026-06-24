Ouverture du XIIIe Congrès national de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh

Le XIII e Congrès national de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh pour le mandat 2026-2031 s’est ouvert mercredi matin 24 juin à Hanoï, réunissant près de 800 délégués d’élite représentant plus de 5,1 millions de membres et une communauté d’environ 22 millions de jeunes à travers le pays.

>> Volontariat d’été : les jeunes au service des enfants défavorisés

>> L’héritage de Hô Chi Minh : un message durable pour la jeunesse contemporaine

>> Partout dans le monde, les jeunes Vietnamiens portent la voix et l’avenir du pays

Bien plus qu’un simple bilan de fin de mandat, cet événement politique majeur constitue une étape importante pour définir la vision, les objectifs et les missions de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh dans une nouvelle phase de développement, alors que le pays se prépare aux célébrations du centenaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam en 2030 et de celui de l’Union en 2031.

Photo : VNA/CVN

Avant l’ouverture des sessions officielles, les délégués ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, ainsi qu’aux héros et martyrs au Mémorial qui leur est dédié, situé rue Bac Son. Ils ont également visité une exposition de photos intitulée "L’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh avance avec confiance dans la nouvelle ère".

Lors de sa première séance de travail, le Congrès a procédé à l’élection du Présidium, du Secrétariat et de la Commission de vérification du statut des délégués. Il a également adopté l’ordre du jour et le règlement intérieur, avant d’examiner le projet de Rapport politique du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh du XIIe mandat, le rapport d’auto-évaluation de ce même comité ainsi que le projet d’amendement et de complément des Statuts de l’Union.

Le Congrès procédera dans l’après-midi à l’élection du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh du XIIIe mandat (2026-2031). Cinq forums thématiques seront également organisés afin de recueillir les contributions aux documents du Congrès. Les discussions porteront notamment sur la promotion de l’esprit d’engagement des jeunes, le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, le développement économique, l’intégration internationale ainsi que le renouvellement des contenus et des modes d’action de l’Union dans le contexte actuel.

Photo: VNA/CVN

Placé sous le slogan "Courage et autonomie - Innovation pionnière - Aspiration au dévouement - Maîtrise de l’avenir", le Congrès dressera le bilan du mandat écoulé, définira les orientations et priorités pour la période 2026-2031, examinera les modifications des Statuts de l’Union et élira le XIIIe Comité central de l’organisation.

Le mandat 2022-2026 a en effet été marqué par un dynamisme renouvelé au sein de l’organisation, avec l’atteinte de ses principaux objectifs. De nombreux mouvements et programmes destinés aux jeunes ont été mis en œuvre efficacement, confirmant le rôle central de la jeunesse dans l’apprentissage, le travail, la créativité, le bénévolat, la transformation numérique et l’intégration internationale.

À la veille du XIIIe Congrès national, le 23 juin au soir, des centaines de délégués avaient visité le Musée d’histoire militaire du Vietnam. Un haut lieu historique qui contribue à renforcer la fierté nationale et à nourrir l’esprit de dévouement des jeunes générations.

VNA/CVN