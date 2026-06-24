Condoléances au Timor-Leste suite au décès de l'ancien président Francisco Guterres

Le Vietnam a adressé ses condoléances aux dirigeants du Timor-Leste à la suite du décès de Francisco Guterres, dit «Lu Olo», ancien président du pays et figure historique du FRETILIN. Plusieurs hauts responsables vietnamiens ont transmis des messages de sympathie à leurs homologues timorais.

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Photo : VNA/CVN

À l'annonce du décès de Francisco Guterres, dit "Lu Olo", ancien président du Timor-Leste et président du Front révolutionnaire pour un Timor-Leste indépendant (FRETILIN), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a adressé un message de condoléances au président timorais José Ramos-Horta.

Le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a également adressé des messages de condoléances à Bendito dos Santos Freitas, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Timor-Leste, ainsi qu’à Mari Alkatiri, secrétaire général du FRETILIN.

VNA/CVN