Le Vietnam et le Guangdong veulent élargir leur coopération dans plusieurs secteurs

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Vietnam, Nguyen Minh Vu, a reçu le 23 juin à Hanoï Ma Wenfeng, directeur du Bureau des Affaires étrangères de la province chinoise du Guangdong, afin d’examiner les orientations destinées à approfondir la coopération entre les deux parties.

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Lors de la rencontre, les deux parties se sont félicitées du développement soutenu des relations entre le Vietnam et la Chine. Elles ont souligné que les échanges et la coopération entre les ministères, secteurs et collectivités vietnamiens et la province du Guangdong continuaient d’enregistrer des résultats positifs, faisant de cette dernière l’un des acteurs les plus dynamiques de la coopération décentralisée entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les échanges de délégations à tous les niveaux se poursuivent régulièrement, tandis que la coopération commerciale maintient une croissance soutenue. En 2025, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Guangdong ont atteint 63,1 milliards de dollars, soit une hausse de 12,3% sur un an, représentant environ 21,3% du commerce bilatéral entre le Vietnam et la Chine. Les deux parties ont également salué l’approfondissement de la coopération dans de nombreux domaines, notamment les infrastructures de transport, les réseaux ferroviaires urbains, les industries de haute technologie ainsi que l’exploitation et la gestion des zones industrielles.

Saluant la performance économique du Guangdong, dont le PIB a frôlé les 2 100 milliards de dollars en 2025, le vice-ministre permanent Nguyên Minh Vu a exprimé le souhait de renforcer la coopération entre les ministères, secteurs et collectivités vietnamiens avec le Guangdong ainsi qu’avec la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao. Il a proposé d’intensifier les échanges de délégations, de préparer la 10e Conférence de coordination de la coopération Vietnam–Guangdong prévue en 2027, d’identifier des projets prioritaires communs et de promouvoir une coopération concrète entre les collectivités, de partager des expériences en matière de développement de zones économiques spéciales et de création de centres financiers alliant haute technologie et industrie de pointe, et de coopérer au développement de chaînes logistiques multimodales, notamment le système portuaire.

En outre, le responsable vietnamien a adressé ses remerciements aux autorités du Guangdong pour la préservation des sites historiques liés au Président Hô Chi Minh et à la révolution vietnamienne. Il a plaidé pour un renforcement des échanges humanistes, une coordination dans l’organisation de l'initiative "Voyage rouge", une formation renforcée des ressources humaines et une augmentation des bourses d'études au profit des étudiants vietnamiens dans les universités de prestige de la région.

Partageant ces propositions, Ma Wenfeng a exprimé le souhait de voir les deux parties renforcer davantage les échanges d’amitié et de coopération concrète dans tous les domaines. Il a officiellement invité les dirigeants vietnamiens à effectuer une visite dans la province du Guangdong, notamment à l’occasion du Sommet de l’APEC qui se tiendra cette année à Shenzhen. Selon lui, cet événement constituera une occasion importante de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, du développement des infrastructures des parcs industriels, des transports urbains, de l’économie verte, des énergies nouvelles, du tourisme et des échanges culturels.

Il a également salué la participation de jeunes Vietnamiens à l'initiative "Voyage rouge" au Guangdong, contribuant ainsi au renforcement des échanges entre les jeunes des deux pays.

VNA/CVN