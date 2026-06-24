Le Vietnam réaffirme son soutien à l’égalité des genres

La session annuelle du Conseil d’administration de l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) s’est ouverte le 23 juin au siège des Nations unies à New York. Les travaux, qui se poursuivent jusqu’au 25 juin, sont consacrés à l’examen du rapport annuel de l’organisation, au bilan de la mise en œuvre du Plan stratégique 2022-2025 ainsi qu’au lancement du nouveau Plan stratégique pour la période 2026-2029.

>> Le premier indice pilote d’égalité des sexes se dévoile dans le secteur public à Hanoï

>> Le Vietnam réaffirme son engagement pour l’égalité des sexes à l’ONU

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, Sima Sami Bahous, directrice exécutive d’ONU Femmes, a souligné que l’égalité des genres faisait face à de nombreux défis à travers le monde, notamment les conflits, les crises humanitaires et les contraintes budgétaires. Elle a indiqué qu’au cours de la période 2022-2025, l’organisation avait mobilisé près de 2,35 milliards de dollars d’assistance dans 135 pays et apporté son appui à 78 États dans l’élaboration de lois et de politiques en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

La responsable onusienne a appelé les États membres à continuer de garantir des ressources suffisantes à ONU Femmes, estimant que l’investissement dans l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes constituait un levier essentiel pour accélérer la réalisation des Objectifs de Développement Durable.

Au cours des débats, les délégations ont salué le rôle et les contributions d’ONU Femmes dans la promotion des droits des femmes à l’échelle mondiale. Elles ont également insisté sur la nécessité d’assurer à l’organisation des financements stables, flexibles et durables. Plusieurs intervenants ont par ailleurs estimé que les réformes engagées dans le cadre de l’Initiative UN80 devaient être mises en œuvre de manière transparente, sans compromettre le mandat ni les fonctions fondamentales de l’agence.

Prenant la parole lors de la session, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a salué les résultats concrets obtenus par ONU Femmes dans un contexte international marqué par de multiples difficultés. Il a également exprimé son appréciation pour les activités et les programmes de soutien mis en œuvre par l’organisation au Vietnam.

Le diplomate vietnamien a souligné que la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique devait placer les pays au centre de l’action de l’organisation, en tenant compte des priorités nationales afin de garantir une assistance adaptée aux besoins réels de chaque État. Il a également encouragé ONU Femmes à poursuivre ses efforts dans les domaines susceptibles de produire des effets durables, notamment le renforcement de l’autonomisation économique des femmes, l’accroissement de leur participation aux fonctions de direction ainsi que leur implication dans les secteurs émergents tels que la gouvernance de l’intelligence artificielle et la transformation numérique.

Abordant les réformes en cours au sein du système des Nations unies, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt a estimé que celles-ci devaient s’appuyer sur des données concrètes et contribuer à promouvoir plus efficacement l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, tout en garantissant les ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Il a invité le Conseil d’administration et ONU Femmes à tirer davantage parti des expériences acquises, notamment de l’initiative "Unis dans l’action" mise en œuvre au Vietnam, afin de renforcer la cohérence, la coordination et l’efficacité du système des Nations unies au niveau national.

VNA/CVN