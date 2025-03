Trump et Poutine discutent d'une trêve limitée en Ukraine, de l'Iran et des relations américano-russes

Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont convenu mardi 18 mars lors d'un entretien téléphonique que la paix en Ukraine "devait commencer par un cessez-le-feu dans le domaine de l'énergie et des infrastructures" .

>> Les préparatifs d’une rencontre entre Trump et Poutine seraient en cours

>> La rencontre entre Poutine et Trump est en train d'être préparée à un rythme accéléré

Photo : AFP/VNA/CVN

Les deux dirigeants ont largement évoqué les relations bilatérales, l'Iran, le Moyen-Orient et la nécessité de mettre un terme à la prolifération des armes stratégiques, selon un communiqué de la Maison Blanche.

Dans le cadre de ce plan de cessez-le-feu limité, les États-Unis et la Russie lanceront "immédiatement" des négociations techniques sur la mise en œuvre d'une trêve maritime en mer Noire, ainsi que sur un cessez-le-feu complet et une paix permanente en Ukraine, a précisé le communiqué.

"Ces négociations débuteront immédiatement au Moyen-Orient", a indiqué le communiqué, soulignant que les deux dirigeants avaient convenu que le conflit russo-ukrainien, qui dure depuis trois ans, devait s'achever par une paix durable.

La réaction de l'Ukraine à ce plan de cessez-le-feu limité n'est pas encore connue pour le moment. Kiev s'était déclaré prêt à accepter la trêve de 30 jours précédemment proposée par Donald Trump, mais la Maison Blanche n'a pas laissé entendre que Vladimir Poutine avait l'intention de la signer.

La Maison Blanche n'a pas non plus précisé si Vladimir Poutine avait exigé la suspension de l'aide militaire étrangère à l'Ukraine pendant la durée du cessez-le-feu, ou évoqué les questions relatives aux concessions territoriales et à l'avenir de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, la plus grande installation nucléaire d'Europe.

"Ma conversation téléphonique d'aujourd'hui avec le président russe Poutine a été très fructueuse", a écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux peu après l'entretien, qui a duré au moins une heure et demie.

"Nous avons convenu d'un cessez-le-feu immédiat sur l'ensemble des installations énergétiques et des infrastructures, dans l'idée de travailler rapidement à un cessez-le-feu complet", a affirmé le président, ajoutant que "de nombreux éléments avaient été abordés en vue d'un accord de paix" lors de l'entretien téléphonique.

Vladimir Poutine a "immédiatement donné des ordres appropriés à l'armée russe" à la suite de la proposition de Donald Trump, qui a suggéré que la Russie et l'Ukraine cessent mutuellement de frapper leurs infrastructures énergétiques, a indiqué le service de presse du Kremlin après l'appel.

Lors de l'entretien, les deux présidents ont également souligné la nécessité d'améliorer les relations américano-russes, selon le communiqué de la Maison Blanche. Aucun autre détail n'a été communiqué dans l'immédiat, mais des médias américains, citant des sources russes, ont indiqué que les deux dirigeants seraient favorables à une normalisation des relations entre les deux pays.

"Un avenir marqué par une amélioration des relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie présente d'énormes avantages. Cela comprend d'importants accords économiques et plus de stabilité géopolitique une fois la paix instaurée", selon le communiqué.

Concernant l'Iran et le Moyen-Orient, la Maison Blanche a déclaré que les deux dirigeants "partageaient l'avis que l'Iran ne devrait jamais être en mesure de détruire Israël", tout en évoquant une "coopération potentielle" américano-russe au Moyen-Orient afin de prévenir de futurs conflits dans la région.

Xinhua/VNA/CVN