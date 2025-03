Le Hamas est en contact avec des médiateurs pour mettre fin à "l'agression israélienne"

Le Hamas a annoncé mardi soir 18 mars qu'il était en contact permanent avec des médiateurs, et considérait de manière responsable et positive toute proposition visant à mettre fin à " l'agression israélienne " et à lever le blocus imposé à Gaza.

>> Israël ne pourra récupérer les otages que grâce à un échange de prisonniers, déclare le Hamas

>> La Maison Blanche confirme des pourparlers directs avec le Hamas

>> Trêve à Gaza : reprise attendue des négociations, désaccords persistants

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué de presse, le porte-parole du Hamas Abdul Latif al-Qanou a déclaré que le mouvement n'avait pas rejeté la proposition de Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain au Moyen-Orient, mais y avait au contraire répondu positivement.

M. al-Qanou a accusé le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou d'avoir relancé la guerre pour faire dérailler l'accord de trêve.

Il a déclaré qu'Israël avait renforcé son blocus en refermant les points de passage, en empêchant l'entrée de l'aide humanitaire et en refusant d'entamer la deuxième phase des négociations, et ce afin de renverser l'accord et d'aggraver le conflit.

"Le Hamas s'engage à respecter l'accord, et continuera à collaborer avec souplesse avec les médiateurs afin de prévenir toute nouvelle agression contre le peuple palestinien et de demander que l'occupant respecte ses obligations", a-t-il affirmé.

Mardi matin 18 mars, Israël a lancé des frappes aériennes massives à Gaza, tuant plus de 400 personnes et rompant le fragile cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier.

Benyamin Netanyahou a déclaré plus tard dans la journée que ces frappes avaient été lancées suite au rejet par le Hamas des propositions israéliennes et américaines de prolonger la première phase de l'accord de cessez-le-feu, qui avait pris fin le 1er mars. Ces propositions exigeaient notamment la prolongation de la première phase de la trêve et la libération par le Hamas de nouveaux otages.

M. Netanyahou a également déclaré qu'Israël allait intensifier son offensive contre l'enclave, et que "les négociations (sur le cessez-le-feu à Gaza) se dérouleraient désormais uniquement sous le feu".

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a par ailleurs déclaré que des responsables de l'administration Trump "avaient été informés avant les attaques et les avaient soutenues".

Les frappes israéliennes ont été largement condamnées par la communauté internationale.

Xinhua/VNA/CVN