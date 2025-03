Gaza

Le bilan monte à 413 morts alors que les frappes aériennes israéliennes continuent

>> Trêve à Gaza : reprise attendue des négociations, désaccords persistants

>> Des négociateurs israéliens en Égypte pour discuter des otages retenus à Gaza

>> UNICEF : un million d'enfants luttent pour survivre à Gaza

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué de presse, les autorités sanitaires ont indiqué que les attaques israéliennes en cours avaient également blessé au moins 562 Palestiniens.

Un certain nombre de victimes sont toujours coincées sous les décombres et des opérations sont en cours pour les dégager, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, l'armée israélienne et le service de renseignement intérieur Shin Bet ont déclaré mardi après-midi 18 mars qu'ils continuaient de frapper des cibles du Hamas et du Djihad islamique palestinien dans l'enclave.

"Pour l'heure, les FDI (Forces de défense israéliennes) et le Shin Bet frappent des cibles terroristes dans toute la bande de Gaza", ont indiqué l'armée et le Shin Bet dans une déclaration commune. "Les cibles touchées au cours des dernières heures incluent des cellules terroristes, des postes de lancement, des stocks d'armement et d'autres infrastructures militaires", ont-ils ajouté.

Israël a affirmé qu'il reprenait ses frappes en raison des refus répétés du Hamas de libérer ses otages et de son rejet de toutes les offres reçues de la part de l'envoyé présidentiel américain Steve Witkoff et des médiateurs.

Le Hamas a accusé Israël d'avoir violé le cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier et a appelé les médiateurs à faire pression sur l'État hébreu pour qu'il cesse sa campagne militaire.

Xinhua/VNA/CVN