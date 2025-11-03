L'OPEP+ va augmenter sa production de pétrole en décembre

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, connus sous le nom d'OPEP+, ont décidé dimanche 2 novembre d'augmenter la production de pétrole de 137.000 barils par jour (bpj) en décembre.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette décision a été annoncée à l'issue d'une réunion virtuelle des pays membres, dont l'Arabie saoudite, la Russie, l'Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et Oman, afin d'examiner les conditions du marché mondial et les perspectives économiques, a indiqué l'OPEP dans un communiqué.

"Compte tenu des perspectives économiques mondiales stables et des fondamentaux sains actuels du marché, comme en témoignent les faibles stocks de pétrole, les huit pays participants ont décidé de mettre en œuvre un ajustement de la production de 137.000 barils par jour prélevés sur les 1,65 million de barils par jour d'ajustements volontaires supplémentaires annoncés en avril 2023. Cet ajustement sera mis en œuvre en décembre 2025", indique le communiqué.

"Au-delà de décembre, en raison de la saisonnalité, les huit pays ont également décidé de suspendre les augmentations de production en janvier, février et mars 2026", a ajouté l'OPEP.

L'ajustement volontaire supplémentaire de la production du groupe, de 1,65 million de barils par jour, a été introduit pour la première fois en avril 2023, puis prolongé jusqu'à la fin de 2026. L'OPEP a indiqué que ces barils pourraient être restitués en partie ou en totalité, en fonction des conditions du marché et de manière progressive.

Les huit pays doivent se réunir à nouveau le 30 novembre pour décider des mesures à prendre.

