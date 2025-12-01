L'OPEP+ suspend la hausse de sa production de pétrole

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, réunis sous l'appellation OPEP+, ont décidé de suspendre la hausse de leur production de pétrole en janvier, février et mars 2026 pour des questions de saisonnalité, a annoncé l'OPEP dans un communiqué publié dimanche 30 novembre.

Cette décision fait suite à une réunion en ligne organisée par plusieurs pays membres - l'Arabie saoudite, la Russie, l'Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et Oman - en vue d'examiner la situation du marché mondial et les perspectives économiques.

Ces huit pays augmentaient chaque mois leur production de pétrole depuis avril dernier.

Le communiqué a précisé que ces pays adopteraient une approche prudente et conserveraient toute la flexibilité nécessaire pour ajuster leur production en fonction des besoins.

Une nouvelle réunion est prévue le 4 janvier 2026 pour prendre des décisions supplémentaires, selon l'organisation.

