L'OPEP+ suspend la hausse de sa production de pétrole

>> Pétrole : l'OPEP+ surprend et décide d'augmenter de nouveau sa production
>> L’OPEP+ maintient le doute sur sa production à venir
>> L'OPEP+ va augmenter sa production de pétrole en décembre
|Photo prise le 5 octobre montrant le centre de presse au siège de l'OPEP à Vienne, en Autriche.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Cette décision fait suite à une réunion en ligne organisée par plusieurs pays membres - l'Arabie saoudite, la Russie, l'Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et Oman - en vue d'examiner la situation du marché mondial et les perspectives économiques.
Ces huit pays augmentaient chaque mois leur production de pétrole depuis avril dernier.
Le communiqué a précisé que ces pays adopteraient une approche prudente et conserveraient toute la flexibilité nécessaire pour ajuster leur production en fonction des besoins.
Une nouvelle réunion est prévue le 4 janvier 2026 pour prendre des décisions supplémentaires, selon l'organisation.
Xinhua/VNA/CVN