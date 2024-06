L'ONU rend hommage aux 188 membres du personnel ayant perdu la vie en 2023

>> Onze membres du personnel onusien ont été tués dans la bande de Gaza

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Parmi eux figurent 135 femmes et hommes qui travaillaient pour l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), tués lors des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Beaucoup ont été tués avec leurs familles et au sein des communautés qu'ils servaient.

"C'est le nombre le plus élevé de morts parmi le personnel de l'ONU dans un seul conflit ou une catastrophe naturelle depuis la création des Nations unies - Voilà une réalité que nous ne pouvons jamais accepter", a déploré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Il a réitéré son appel à l'établissement des responsabilités pour les décès. "Nous le devons aux membres de leurs familles et à leurs amis, à leurs collègues et au monde entier. Notre personnel de l'UNRWA a vécu et est mort en tant que représentants de la communauté internationale à Gaza, et cette communauté mérite une explication."

Du 1er janvier au 31 décembre 2023, les membres du personnel des Nations unies qui ont perdu la vie étaient originaires de 37 pays et travaillaient pour 18 entités différentes. Ils faisaient partie du personnel militaire, policier et civil.

"Ils étaient l'incarnation des Nations unies. Ils étaient le multilatéralisme en action. Et ils ont fait le sacrifice ultime pour cette cause", a déclaré M. Guterres, soulignant que dans le monde politiquement divisé d'aujourd'hui, les valeurs fondamentales de l'ONU étaient plus importantes que jamais.

"Malgré nos différences, nous devrions tous convenir que ceux qui servent ces valeurs sous le drapeau onusien ont droit à une protection", a-t-il conclu.

Xinhua/VNA/CVN