Les ministres égyptien et britannique des AE discutent du cessez-le-feu à Gaza

Le ministre égyptien des Affaires étrangères (AE), Sameh Choukry, s'est entretenu par téléphone mardi 4 juin avec le secrétaire d'État britannique aux AE, David Cameron, et ils ont discuté à cette occasion du récent accord de cessez-le-feu proposé par le président américain Joe Biden, pour mettre fin au conflit actuel entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

Photo : AP/VNA/CVN

MM. Choukry et Cameron ont appelé conjointement Israël et le Hamas à accepter cet accord et à mettre fin à la crise humanitaire à Gaza, selon un communiqué publié par le ministère égyptien des Affaires étrangères.

"Les deux ministres ont convenu de poursuivre des consultations et une coordination étroites afin de continuer à oeuvrer en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza et mettre fin à l'aggravation de la crise humanitaire dans la bande de Gaza", selon ce communiqué.

M. Choukry a souligné le soutien de l'Égypte à tous les efforts visant à mettre fin à la guerre israélienne contre Gaza, à garantir un accès total et sans entrave à l'aide humanitaire pour les habitants de Gaza, et à assurer le retrait complet des Israéliens de cette enclave ainsi que le retour en toute sécurité dans leurs foyers des Palestiniens déplacés à l'intérieur du pays.

Xinhua/VNA/CVN