Gaza : frappe aérienne contre une école de l'UNRWA, au moins 27 morts

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Des avions de combat de l'armée d’Israël ont mené une frappe précise sur une école de l'UNRWA dans la région de Nousseirat.

Selon l'agence WAFA, cette frappe contre le camp de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza a fait au moins 27 personnes et de nombreux blessés.

"Un nombre considérable de civils et de blessés continuent d'affluer à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa", située dans la ville de Deir al-Balah, près de Nousseirat, a assuré le bureau des médias du Hamas.

Plus tôt dans la nuit, cet hôpital avait indiqué faire face à la "panne de l'un de ses générateurs électriques" ce qui risquait de compliquer le traitement de patients vulnérables et de provoquer "une catastrophe humanitaire".

Avant cette frappe, cet hôpital avait déjà reçu depuis mardi "au moins 70 morts et plus de 300 blessés, en majorité des femmes et des enfants, à la suite des frappes sionistes sur les zones centrales de la bande de Gaza", selon Médecins sans Frontières.

APS/VNA/CVN