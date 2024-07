Le G20 appelle à un système fiscal mondial plus équitable

Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 ont conclu vendredi 26 juillet une troisième réunion à Rio de Janeiro, adoptant un communiqué conjoint qui appelle à l'avènement d'un système fiscal international plus juste, plus stable et plus efficace.

>> En dix ans, les 1% les plus riches ont gagné plus de 40.000 milliards d'USD de nouvelle richesse

Photo : VNA/CVN

"Nous reconnaissons l'urgence et l'importance d'un réalignement des quotes-parts afin de mieux refléter les positions relatives des membres dans l'économie mondiale, tout en protégeant les quotes-parts des membres les plus pauvres", selon le communiqué qui aborde également les besoins et les priorités en matière de développement des pays à revenu faible ou intermédiaire.

En outre, ils préconisent des réformes du Fonds monétaire international et le renforcement des banques multilatérales de développement.

Dans une déclaration ministérielle du G20 sur la coopération fiscale internationale, les participants appellent au renforcement de la transparence fiscale, à la prévention de l'érosion de la base d'imposition et du transfert de bénéfices, ainsi qu'à l'application d'une fiscalité progressive aux personnes très fortunées.

Le ministre brésilien des Finances, Fernando Haddad, coordinateur de cette réunion, a estimé que la publication de ce communiqué conjoint constituait une victoire pour la communauté internationale après plusieurs années.

"Le G20 doit profiter du Volet financier pour renforcer les mécanismes de coopération", a-t-il ajouté.

Le Brésil assure la présidence tournante du G20 depuis décembre dernier. Pendant son mandat d'un an, le gouvernement brésilien se concentre sur trois priorités : la lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités, le développement durable et la réforme de la gouvernance mondiale.

Xinhua/VNA/CVN