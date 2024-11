Plus nombreux, plus dangereux: le Brésil sous le signe du scorpion

Le scorpion est devenu l'animal venimeux le plus mortel du Brésil, en grande partie en raison de l'urbanisation rapide et du réchauffement climatique, qui favorisent sa prolifération.

Selon Thiago Chiariello, coordinateur de production de sérum anti-scorpionique à l'institut Butantan, les températures élevées stimulent leur activité, rendant les scorpions plus voraces et reproducteurs.

Le Brésil a recensé plus de 200.000 piqûres de scorpions l'année dernière, soit une augmentation de 15% par rapport à 2022. Le scorpion jaune (Tityus serrulatus), particulièrement venimeux et capable de se reproduire de manière asexuée, est l'une des espèces les plus répandues. En 2023, les scorpions ont causé 152 décès, surpassant les serpents qui avaient tué 95 personnes la même année.

Les scorpions prolifèrent en milieu urbain, notamment en raison de la disparition de leurs prédateurs naturels, comme les oiseaux et les lézards, qui évitent les villes. Les cafards, leur nourriture principale, abondent dans les zones urbaines, contribuant à leur reproduction rapide.

Pour lutter contre cette menace, l'institut Butantan extrait le venin des scorpions pour produire un sérum qui sauve des vies. En 2023, plus de 11.000 personnes ont reçu ce sérum, principalement dans les régions du Sud-Est du pays. Ce sérum est fabriqué en injectant le venin sur des chevaux, puis en purifiant leur sang pour obtenir le produit final. Le venin des scorpions peut provoquer des complications graves, notamment cardiaques et pulmonaires, et peut être fatal pour les enfants et les personnes âgées.

Les autorités mettent en garde contre les dangers de la prolifération des scorpions et rappellent l'importance de prendre des précautions pour limiter leur présence, comme éviter les ordures en extérieur.

