Indonésie

Dix morts à la suite d'une éruption volcanique dans l'Est du pays

L'éruption du volcan Lewotobi Laki-Laki, dans l'Est de l'Indonésie, a fait au moins dix morts dans la nuit de dimanche 3 novembre à lundi 4 novembre selon les autorités, qui ont mis en garde contre de potentielles coulées de lave sous l'effet de la pluie.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Un précédent bilan faisait état de neuf morts. "Le bilan de l'éruption du volcan Lewotobi Laki-Laki est de dix morts", a déclaré, lors d'une conférence de presse, Abdul Muhari, porte-parole de l'Agence de gestion des catastrophes (BNPB). Le volcan Lewotobi Laki-Laki, entré plusieurs fois en éruption au cours de la nuit d'après les autorités, est situé sur l'île de Florès, prisée des touristes.

De la cendre et de la lave ont été expulsées du volcan vers des villages voisins, contraints de procéder à des évacuations. L'éruption du volcan Lewotobi Laki-Laki, qui culmine à 1.703 m d'altitude, a commencé dimanche peu avant minuit. Il est de nouveau entré en éruption à 01h27 locales (17h27 GMT dimanche 3 novembre) et 02h48, a indiqué l'agence nationale de volcanologie.

Celle-ci a relevé le niveau d'alerte à son plus haut degré et exhorté les touristes et habitants à ne s'engager dans aucune activité dans un rayon de sept kilomètres autour du cratère.

"Il y a eu une augmentation importante de l'activité volcanique sur le mont Lewotobi Laki-laki", a indiqué l'organisme dans un communiqué de presse, lundi 4 novembre. L'agence indonésienne de volcanologie a, en outre, mis en garde contre la pluie qui pourrait provoquer des coulées de lave. Elle a également demandé aux habitants de porter des masques.

Le volcan Lewotobi Laki-Laki a été le théâtre de plusieurs importantes éruptions en janvier, ayant alors conduit les autorités à sonner l'alerte et évacuer plus de 2.000 habitants.

APS/VNA/CVN