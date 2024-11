Espagne

Le gouvernement annonce une aide de 10,6 milliards d'euros aux zones inondées

Photo : AFP/VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse au palais de la Moncloa, siège du gouvernement, M. Sanchez a indiqué que les régions de Valence, la Castille-La Manche et l'Andalousie avaient été désignées comme zones sinistrées, ce qui signifie que le gouvernement pourra appliquer un plan d'urgence afin de valider cette aide significative.

Selon le Premier ministre, le Plan de réponse immédiate, de reconstruction et de relance de la région valencienne s'appliquera à 78 municipalités, 75 dans la région de Valence, deux dans la Castille-La Manche et une en Andalousie, afin de les aider dans leurs opérations de réponse immédiate, de rétablissement et de reconstruction.

À ce jour, le décès de 210 personnes a été confirmé dans les inondations torrentielles tandis que de nombreuses personnes sont toujours portées disparues et que les opérations de sauvetage se poursuivent.

Le ministère de la Défense a fait savoir que plus de 7.800 soldats travaillaient dans les zones sinistrées aux côtés de 6.000 membres de la Garde civile et de la Police nationale, ainsi que de la police locale. Près de 1.700 pompiers des brigades de toute l'Espagne sont également présents dans la région et contribuent au travail de nettoyage et de sauvetage.

Mardi matin 5 novembre, l'alimentation électrique avait été rétablie pour 98% de la population de la région et 93% de la population avait un approvisionnement en eau. Cependant, il a été conseillé aux habitants de la région de continuer à boire de l'eau en bouteille et d'utiliser l'eau courante pour le nettoyage.

L'eau qui avait submergé le parking souterrain d'un centre commercial à Bonaire a été pompée et aucune victime n'a été découverte, alors que l'on craignait que de nombreux corps y soient trouvés puisqu'il peut accueillir 5.000 véhicules.

Xinhua/VNA/CVN