Variole du singe

L’Ouganda reçoit ses premières doses de vaccin contre la mpox

>> Mpox : l'UNICEF a lancé un appel d'offres pour obtenir des vaccins

>> L'ONU tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence des cas de Mpox en Afrique

>> Mpox : les premiers vaccins arrivés en RDC, épicentre de l'épidémie

>> La lutte mondiale contre la mpox nécessitera 290 millions d'USD sur six mois

Photo : UN/CVN

Les vaccins devraient arriver prochainement et pourraient être utilisés par quelque 1.000 personnes. Le gouvernement œuvre avec des partenaires pour obtenir des doses supplémentaires de vaccin. Le ministère de la Santé s’efforce de garantir que les vaccins soient distribués aussi équitablement que possible, a-t-elle ajouté.

Selon elle, il n’y a aucune raison de s’inquiéter et d’annuler les voyages touristiques en Ouganda.

L’Ouganda a jusqu’à présent enregistré dix cas de mpox dans les régions du Nord, de l'Est, du Centre et de l'Ouest, ainsi qu’à Kampala, la capitale, avec quatre personnes guéries et six autres en cours de traitement.

APS/VNA/CVN