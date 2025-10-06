Inondations au Soudan : plus de 1.200 familles déplacées à Khartoum (OIM)

Plus de 1.200 familles ont été déplacées à la suite d'inondations dans la ville de Bahri, située dans l'État de Khartoum, au Soudan, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un communiqué publié dimanche 5 octobre, l'agence onusienne a précisé que les inondations ont détruit cinq habitations et causé des dégâts partiels sur la majorité des autres maisons du secteur.

Elle a ajouté que de nombreuses familles avaient quitté la région par précaution, craignant de nouvelles crues, tandis que les personnes déplacées ont trouvé refuge au sein des communautés locales voisines.

Ces dernières semaines, plusieurs régions du Soudan ont subi des inondations provoquées par la hausse du niveau du Nil et de ses affluents, le Nil Blanc, qui prend sa source au lac Victoria, et le Nil Bleu, issu des hauteurs éthiopiennes.

Selon les statistiques officielles, plus de 125.000 personnes ont été affectées par les pluies et les inondations depuis le 30 juin.

Le Soudan connaît habituellement de fortes précipitations entre juin et octobre, période de la saison des pluies, qui entraîne chaque année des crues importantes et récurrentes.

Ces inondations surviennent alors que le pays est en proie à une guerre opposant l'armée soudanaise aux Forces de soutien rapide (FSR) depuis avril 2023, un conflit ayant fait des milliers de morts et des millions de déplacés

APS/VNA/CVN