Le groupe américain UPS va supprimer 20.000 postes

Le groupe américain de messagerie et de livraison de colis UPS (United Parcel Service) a déclaré mardi qu'il va supprimer 20.000 postes cette année, après avoir décidé en janvier de réduire le nombre de colis qu'il livre à Amazon, son plus gros client.

UPS, qui compte près de 490.000 employés, prévoit également de fermer 73 sites cette année. L'année dernière, elle a fermé 11 bâtiments et supprimé 12 000 emplois, principalement des postes de direction. En janvier, UPS a annoncé avoir conclu un accord avec Amazon, qui représente environ 12% du chiffre d'affaires d'UPS, pour réduire son volume de plus de 50% d'ici le second semestre 2026. Les dirigeants de l'entreprise de livraison ont déclaré qu'ils allaient être moins dépendants de la main-d'œuvre, ce qui implique d'automatiser ses installations, notamment pour l'application des étiquettes, ainsi que pour le chargement et le déchargement des remorques. Carol Tomé, Pdg d'UPS, a déclaré dans un communiqué mardi que compte tenu de l'incertitude de l'environnement macroéconomique, les mesures prises par l'entreprise pour reconfigurer son réseau et réduire les coûts dans l'ensemble de ses activités "ne pouvaient arriver à un moment plus opportun". Les droits de douane constituent un point d'incertitude majeur, a-t-elle ajouté.

Xinhua/VNA/CVN