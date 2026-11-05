L'OMS appelle à accélérer la lutte contre les maladies tropicales négligées

L’OMS a fait état mercredi 4 novembre de progrès dans la lutte mondiale contre les maladies tropicales négligées comme la dengue, le chikungunya ou la lèpre, mais appelle à maintenir l'effort contre ces pathologies qui touchent encore 1,4 milliard de personnes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les maladies tropicales négligées (MTN) sévissent dans les régions et pays les plus pauvres, où la salubrité de l'eau, l'assainissement et l'accès aux soins de santé laissent à désirer.

En juin 2026, 63 pays avaient éliminé au moins une MTN, contre 42 à la fin de l'année 2020, rapporte l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dans une évaluation à mi-parcours de sa feuille de route 2021-2030 consacrée à ces maladies

L'OMS constate qu'un nombre croissant de pays parviennent à les éliminer et que les besoins en traitements diminuent. Mais le nombre de personnes nécessitant des interventions demeure élevé.

Quelque 1,41 milliard de personnes étaient encore concernées en 2024, soit une baisse de 36% par rapport à 2010 et de 19% par rapport à 2020.

Parmi les progrès notables figurent les cas de maladie du sommeil, qui ont chuté de 98% depuis 1999, et la dracunculose - ou maladie du ver de Guinée - qui a atteint un niveau historiquement bas, avec seulement 10 cas humains recensés en 2025, note l'organisation onusienne.

Bien que "marquantes", ces avancées "pourraient facilement être perdues. Les pays et leurs partenaires doivent donc redoubler d'efforts - et non faire marche arrière - en augmentant le financement national, en maintenant le soutien extérieur et en intégrant les services de lutte contre les MTN aux soins de santé primaires", a prévenu le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les progrès scientifiques offrent de nouveaux outils contre les MTN, tels un traitement contre la schistosomiase adapté aux enfants - préqualifié par l'OMS -, ainsi qu'un générique contre la leishmaniose, un vaccin contre la dengue, deux vaccins contre le chikungunya et des traitements contre l'onchocercose et la trypanosomiase humaine africaine, qui ont obtenu des autorisations réglementaires.

Mais les avancées restent inégales et les populations les plus pauvres demeurent les plus touchées, note encore l'OMS, indiquant notamment qu'en 2024, les cas de dengue ont atteint un record de 15,1 millions.

Le manque de données fiables et actualisées complique l'évaluation des progrès et les coupes dans l'aide ont perturbé les traitements, la surveillance et la lutte antivectorielle, détaille l'organisation, précisant que les ressources consacrées aux MTN restent inférieures de 30% à leur niveau d'avant la pandémie de COVID-19.

Pour atteindre les objectifs de 2030, l'OMS appelle à "accélérer les efforts, à renforcer les financements nationaux et à intégrer la lutte contre les MTN dans la couverture sanitaire universelle".

L'organisation exhorte aussi les bailleurs à "diversifier leur soutien et les pays bénéficiaires à réduire leur dépendance à un nombre limité de financements".

AFP/VNA/CVN