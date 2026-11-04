Ouverture prochaine du 7e Sommet mondial des médias à Pékin

Le 7e Sommet mondial des médias, coorganisé par l'Agence de presse Xinhua et le autorité populaire de la municipalité de Pékin, se tiendra du 5 au 9 novembre à Pékin.

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Photo : CP/CVN

Selon le secrétariat de ce sommet placé sous le thème "Les Médias à l'ère de l'intelligence artificielle (IA) : du consensus à l'action", l'événement réunira près de 500 délégués issus de quelque 330 médias de premier plan, groupes de réflexion, départements gouvernementaux et organisations internationales, représentant 112 pays et régions du monde.

Les participants échangeront leurs points de vue sur plusieurs sujets, notamment "L'IA au service de tous et la transformation des médias mondiaux", "Le Dialogue et la coopération entre médias pour un monde plus sûr", "La Communication favorisée par l'IA pour élargir les échanges entre civilisations", "L'IA+ et l'avenir de la gouvernance mondiale de la communication" et "L'Approche de Pékin : décrypter la modernisation chinoise". Ils effectueront également des visites à Pékin en marge du sommet.

Le mécanisme du Sommet mondial des médias, lancé en 2009, constitue une importante plateforme mondiale de haut niveau consacrée aux échanges et à la coopération entre médias.

Xinhua/VNA/CVN