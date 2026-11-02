La Thaïlande met en place des groupes de travail contre les importations illégales de déchets électroniques

La Thaïlande lancera, à partir du 1 er novembre, des inspections conjointes dans des installations industrielles spécialisées dans le traitement et le recyclage des déchets, réparties sur cinq provinces, afin de détecter et de sanctionner les infractions environnementales.

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Photo : CTV/CVN

Le ministre thaïlandais de l'Industrie, Warawut Silpa-archa, a évoqué les efforts déployés pour gérer et résoudre le problème des déchets électroniques. Il a précisé que le Comité chargé de la résolution du problème des déchets électroniques - présidé par la vice-Première ministre et ministre du Commerce, Supajee Suthumpun - a mis en place des mécanismes concrets ainsi qu'un cadre opérationnel coordonné entre les agences compétentes. Trois groupes de travail spécialisés ont été créés pour mener des actions intégrées.

Warawut a indiqué que la Thaïlande compte actuellement 3.049 installations industrielles dédiées au traitement, au recyclage et à la gestion des déchets. Plus de 1.500 d'entre elles sont situées dans cinq provinces : Chonburi, Rayong, Chachoengsao, Prachinburi et Samut Prakan. Ces provinces constituent les cibles prioritaires de la campagne d'inspections conjointes qui débute ce 1er novembre.

Les contrôles se concentreront sur les zones présentant des risques élevés, les sites ayant fait l'objet de plaintes, ainsi que sur les cas où des mesures correctives avaient été ordonnées mais n'ont pas été suivies d'effet - une situation fréquente, les entreprises demandant souvent des délais supplémentaires pour se mettre en conformité.

Ces inspections mobiliseront des services relevant du ministère de l'Industrie, les autorités provinciales chargées des ressources naturelles et de l'environnement, les administrations locales, ainsi que l'armée et la police.

Warawut Silpa-archa a par ailleurs rappelé que, bien que l'importation de déchets électroniques soit interdite depuis 2020, des activités de contrebande persistent. Un problème plus récent est également apparu : l'importation de carcasses de véhicules compactées et broyées, contenant des câblages et d'autres composants, ce qui rend l'ensemble du chargement illégal.

Concernant les usines reconnues coupables d'infractions, le Département des activités industrielles a, par le passé, pris des mesures en vertu des articles 37 et 39 de la Loi sur les usines (Factory Act), engagé des poursuites civiles et compte désormais engager également des poursuites pénales. À l’avenir, ces dossiers seront également traités sous l’angle de la criminalité financière, en collaboration avec le Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLO), afin d’inclure les infractions environnementales parmi les infractions sous-jacentes.

La loi sur les usines (Factory Act) est actuellement en cours de révision, l’objectif étant d’alourdir les sanctions et de rendre les peines plus sévères.

VNA/CVN