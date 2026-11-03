Philips annonce un accord "de principe" concernant le rappel d'appareils de sommeil aux Étas-Unis

Le fabricant néerlandais d'électronique et d'appareils médicaux Philips a annoncé mardi 3 novembre avoir conclu un accord "de principe " pour le rappel d'appareils contre l'apnée du sommeil aux États-Unis.

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Photo d'archives : AFP/VNA/CVN

Le groupe est confronté depuis des années à des procédures judiciaires après un rappel, initié en 2021, d'appareils DreamStation contre l'apnée du sommeil.

Philips a ainsi rappelé des millions de machines, confronté à des inquiétudes sur le risque d'inhalation par les usagers de petits morceaux de mousse anti-bruit toxique et potentiellement cancérogène. Certains modèles pouvaient également s'arrêter de fonctionner de manière intermittente.

L'entreprise néerlandaise a déclaré lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre avoir "conclu un accord de principe avec le ministère américain de la Justice (DOJ) afin de régler les enquêtes pénales et civiles précédemment annoncées liées au rappel de produits Respironics".

En conséquence, Philips a constitué une provision de 288 millions d'euros dont le règlement, "subordonné à la finalisation des documents nécessaires" est prévu au premier trimestre 2027.

Cette provision a entraîné une baisse du bénéfice net de Philips à 28 millions d'euros au troisième trimestre, comparé aux 187 millions enregistrés à la même période en 2025.

Le directeur général, Roy Jakobs, a déclaré lors d'un appel avec des journalistes que l'accord avait été conclu "ces derniers jours", sans donner plus de détails.

"C'est sans aucun doute une étape importante pour nous, car cela marque un pas en avant dans le règlement des procédures judiciaires liées aux soins respiratoires et au sommeil", a-t-il déclaré.

Une étape bien accueillie par les investisseurs, le titre Philips ayant pris plus de 6% lors des premiers échanges à la Bourse d'Amsterdam, dans un indice AEX en baisse de 0,7%.

Intelligence artificielle

Longtemps connu pour ses ampoules et ses téléviseurs, le géant néerlandais de l'électronique grand public a depuis recentré sa production sur les équipements médicaux.

Son chiffre d'affaires trimestriel a progressé à 4,4 milliards d'euros, contre 4,3 milliards l'année dernière, tandis que les prises de commandes ont augmenté de 8%, portées par la division "Diagnostics et Traitements".

"Nous avons réalisé un troisième trimestre solide", a déclaré M. Jakobs.

"Nous constatons que nos clients réagissent favorablement à nos dernières innovations basées sur l'intelligence artificielle", a ajouté le directeur général.

En février, Philips affichait son premier bénéfice annuel après trois années consécutives de pertes à 897 millions d'euros, dépassant alors les prévisions des analystes.

Le trimestre suivant, l'entreprise a obtenu un remboursement des droits de douane américains à hauteur de 186 millions d'euros, faisant bondir son bénéfice net à 386 millions d'euros.

"Nos résultats depuis le début de l'année, associés à notre solide carnet de commandes, nous donnent confiance dans notre capacité à atteindre nos prévisions pour l'ensemble de l'année et à réaliser nos ambitions à moyen terme", a déclaré M. Jakobs.

Le groupe a maintenu ses prévisions de croissance de son chiffre d'affaires annuel entre 3 et 4,5%.

AFP/VNA/CVN