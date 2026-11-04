La population de pandas géants en captivité en Chine atteint 830 individus

La population de pandas géants en captivité en Chine a atteint 830 individus, tandis que la diversité génétique de cette population continue de s'améliorer, a indiqué mardi 3 novembre Li Yunqing, directeur adjoint de l'Administration nationale des forêts et des prairies, lors de la Conférence mondiale des partenaires des pandas géants 2026.

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Photo: Xinhua/VNA/CVN

Lors de cet événement tenu à Chengdu, capitale de la province chinoise du Sichuan (Sud-Ouest), M. Li a déclaré que la mise en place de corridors écologiques avait permis à 13 populations locales de pandas géants de se regrouper en une seule métapopulation, et que la connectivité de leurs habitats s'est nettement améliorée.

Selon lui, plus de 150 observations de pandas géants et d'autres espèces ont été enregistrées dans les zones couvertes par ces corridors, et il est désormais fréquent de voir des pandas se déplacer entre les habitats et y trouver des partenaires potentiels.

Rappelant que cette année marque le 30e anniversaire de la coopération internationale en matière de recherche scientifique sur les pandas géants, M. Li a indiqué que la Chine avait coopéré avec 26 institutions réparties dans 20 pays, ce qui a permis à 69 pandas géants de vivre à l'étranger et à 73 petits d'être élevés avec succès, tandis que ces animaux ont attiré plus d'un milliard de visiteurs à travers le monde.

Sous le thème de la protection des habitats des pandas, de la construction d'un monde plus beau et du partage d'opportunités ouvertes, l'événement organisé à Chengdu a réuni des experts et des universitaires de plus de 30 pays et régions afin de discuter de la conservation de la biodiversité et de la coopération en matière de développement durable.

Xinhua/VNA/CVN